Tenoch Huerta renuncia a importante papel de Marvel por acusaciones de violencia sexual

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El actor mexicano Tenoch Huerta se ha visto en la obligación de renunciar a un papel importante en una película de Marvel debido a las acusaciones que pesan en su contra por violencia sexual.

La denunciante es su expareja María Elena Ríos, quien indica que en varias ocasiones fue violentada por Huerta quien se quitaba los preservativos mientras sostenían relaciones sexuales sin su consentimiento.

Tras lanzar un primer comunicado negando los hechos, ahora el actor de Marvel habría reaparecido públicamente para renunciar a una película.

De acuerdo a las informaciones de medios internacionales Tenoch Huerta dio detalles en una entrevista de su situación laboral actual.

“Ante el impacto de las recientes declaraciones sin fundamento de María Elena Ríos y el daño que han causado, no me queda más remedio que retirarme de participar en la película ‘Fiesta en la Madriguera’”, habría dicho el artista.

Dicho filme está bajo la dirección de Manolo Caro y en fechas recientes, Tenoch habría presumido su participación desde sus redes sociales.

“Es con gran tristeza que hago esto, pero no puedo permitir que sus acciones me dañen no solamente a mí, sino también al trabajo de docenas de personas talentosas y trabajadoras involucradas en el proyecto”, destacó el actor en su reciente escrito.

Relacionado