Tenista Naomi Osaka informa dinero de torneo que jugará en esta semana será para ayudar Haití

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -La tenista de origen japonés, Naomi Osaka, puso al desnudo su sensibilidad humana este sábado, ante la situación por la que está pasando el país vecino Haití.

Osaka, ha ocupado la primera posición de la clasificación de la Asociación de Tenis Femenino en individuales, se expresó a través de su cuenta en Twitter, donde dijo que “estoy a punto de jugar un torneo esta semana y daré todo el dinero del premio a los esfuerzos de ayuda para Haití. Sé que la sangre de nuestros antepasados ​​es fuerte, seguiremos aumentando”.

Expresó que “realmente duele ver toda la devastación que está ocurriendo en Haití, y siento que realmente no podemos tomar un descanso”.

Really hurts to see all the devastation that’s going on in Haiti, and I feel like we really can’t catch a break. I’m about to play a tournament this week and I’ll give all the prize money to relief efforts for Haiti. I know our ancestors blood is strong we’ll keep rising 🇭🇹❤️🙏🏾

— NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) August 14, 2021