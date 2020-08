Tenista Garbiñe Muguruza: “Será “muy duro competir sin fans”

Comparte esta noticia

Garbiñe Muguruza confesó que se sintió “muy triste” cuando se canceló Wimbledon, uno de sus torneos favoritos, y que en el futuro será “muy duro competir” sin fans en las canchas, si la situación general de la pandemia continúa.

Así se expresa la doble campeona del Grand Slam en el último capítulo de “Ready for Sport: The Series”. “Es un torneo muy importante para mí: debuté, dos finales y por fin me hice con el trofeo hace dos años. Es muy impactante sentir que todos vamos a tener que esperar un poco más para jugar de nuevo”.

La española nacida en Caracas, 16 del mundo y que este año fue finalista en el Abierto de Australia, no compite desde que fue eliminada el 27 de febrero en los cuartos de final del torneo de Doha por la australiana y número uno del mundo Ashleigh Barty por 6-1, 6-7 (3) y 6-2.

Desde ese partido, que se disputó entonces con público, Muguruza siente pena por la falta de gente en las canchas. “Amo la pista. Amo la multitud en las gradas. Es lo que me genera mariposas en el estómago, lo que me pone nerviosa. Salir y ver a miles de personas que han venido expresamente para verme jugar… simplemente, me encanta”, dice.

“Va a ser muy duro competir sin ‘fans’. Los aficionados son parte de mí, es lo que me motiva a salir y competir. Sin embargo, es evidente que todos tenemos que adaptarnos a las circunstancias y vamos a tener que ser humildes y hacer lo que sea necesario para poder volver a la pista”, agregó.

