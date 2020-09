Tenista Diego Schwartzman y su preocupación en el Roland Garros por el COVID

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, Roma.- El argentino Diego Schwartzman, que perdió este lunes la final del Masters 1.000 de Roma contra el serbio Novak Djokovic, reconoció que su principal preocupación a la hora de afrontar el próximo Roland Garros “es el primer test” de coronavirus “que te hacen”, pues pese a que los jugadores estén muy atentos, hay factores que no pueden controlar para prevenir los contagios.

Schwartzman disputó este lunes la primera final de su carrera en un Masters 1.000 y se rindió ante Djokovic por 7-5 y 6-3, pero se va del torneo del Foro Itálico satisfecho por haber dado un paso más en su crecimiento y por haber ganado por primera vez ante el español Rafa Nadal.

“Mi primera preocupación en París va a ser el test que te hacen al comienzo de los torneos, es lo que más miedo te da, porque aquí jugamos con mucha gente, hay gente que te abraza, que te toca y la verdad los jugadores estamos con pánico”, dijo Schwartzman en la rueda de prensa posterior a la final.

“Aquí en la ceremonia había mucha gente que en el día a día no estaba en la burbuja y no se sabe lo que hacen. Está un poco ese miedo. No nos podemos cuidar más, pero lo que más miedo te da es ese primer test en los torneos. Esperas ese ‘mail’ y lo abres con un ‘cagazo’ terrible”, agregó.

Schwartzman dijo que, a nivel deportivo, tiene claro que si se siente bien físicamente tiene capacidades para hacer buenas cosas en el próximo Roland Garros, en el que no dudó en colocar a Djokovic y a Nadal como grandes favoritos.

“Novak nunca ha perdido en el campo este año, perdió por descalificación en Estados Unidos, pero no en el partido. Está con mucha confianza, pero Nadal es el rey, es su casa, ha ido a Roland Garros y ganó doce. Creo que Rafa es siempre el chico que gana allí, pero también (el austríaco) Dominic Thiem y Novak son competitivos”, afirmó.

El jugador argentino también agradeció a su compatriota Diego Maradona, que le felicitó en Facebook tras ganar la semifinal este domingo ante el canadiense Denis Shapovalov.

“Tenemos una buena relación, es un gran ídolo. Hizo historia en Italia, casi es más famoso en Italia que en Argentina”, bromeó, antes de expresar su orgullo por recibir el mensaje del exfutbolista.