Tenista Andy Murray acepta una invitación para el Masters 1.000 de Shanghái

EL NUEVO DIARIO, LONDRES.- El tenista británico Andy Murray ha aceptado una invitación para jugar el Masters 1.000 de Shnghái que comienza el próximo 6 de octubre.

El exnúmero uno del mundo anunció su retirada por una lesión en la cadera a comienzos de año, pero tras un breve paso por el dobles, retornó a los partidos individuales en el pasado Masters 1.000 de Cincinnati, donde perdió en primera ronda.

También en Winston Salem, torneo de categoría 250, el escocés fue eliminado a las primeras de cambio. Decidió no participar en el US Open por no verse listo para afrontar encuentros a cinco sets y, en su lugar, jugó el Challenger de la Academia Rafael Nadal, en el que cedió en tercera ronda.

Su reaparición en el circuito será en el torneo de Zhuhai (250), el próximo 23 de septiembre, tras lo que jugará en Pekín (ATP 500) y en Shanghái, donde ha ganado en tres ocasiones, dentro de la gira asiáticas.

Después, volverá a Europa para disputar el torneo de Amberes (Bélgica).

El tres veces ganador de Grand Slam se ubica en estos momentos en el puesto 415 del ránking ATP.

