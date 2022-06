Teniente coronel Marisol Chalas destaca sus raíces al asumir Base Ejército EE.UU.

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, DUBLÍN. – La teniente coronel, US Army, Marisol A. Chalas, destacó sus raíces de República Dominicana y el esfuerzo de sus padres, Dulce Matos y Napoleón Chalas, quienes con esfuerzos lograron darle la educación necesaria para que hoy, ocupe por primera vez en la historia, el puesto de comandante en la Base de Entrenamiento de las Reservas de los Estados Unidos, Camp Parks en esta ciudad.

Durante el acto oficial aquí, hizo provecho para resaltar además de los lazos bilaterales existentes entre la República Dominicana y los Estados Unidos, el rol que cada día asume la mujer dentro de las Fuerzas Armadas de la gran nación americana y que se traduce en beneficio de los países en América Latina.

Chalas, quien sustituye en el cargo a la coronel US Army, Serena D. Johnson, igualmente, resaltó la consecución de sus sueños y metas, tras años de esfuerzos y trabajo en los Estados Unidos, en los que dijo, “ve a cada inmigrante que llega a Estados Unidos a trabajar honradamente” y más integrándose dentro de un rol en las Fuerzas Armadas en Estados Unidos.

La nueva comandante se expresó sobre la proeza de sus padres en su formación, Napoleón Chalas y Dulce Matos, quienes decidieron emigrar a Estados Unidos desde su tierra natal Bani, dejando atrás a sus tres hijas pequeñas durante un par de años para establecerse en esta gran nación, que hoy, le ha brindado múltiples oportunidades en su desarrollo militar.

“He sido testigo de muchos actos valientes que se desarrollan ante mis propios ojos. Sin embargo, el coraje que mostraron y la disciplina que se necesitó para dejar su pequeño pueblo (Baní) para encontrar su camino en una tierra extranjera, es la verdadera encarnación de la valentía y la determinación.”

“Las nuevas responsabilidades que asumo hoy representan más de tres décadas de sueños… (¡sueños que a menudo pensaba que eran realmente inalcanzables!), pero, unos años después de unirme a US AR y aprender de la historia de la Reserva, conociendo a algunas personas increíbles que conocí en el camino, me di cuenta de que, para lograr mis sueños americanos, tendría que trabajar duro.”

“Mi increíble viaje en la Reserva del Ejército de los Estados Unidos comenzó cuando me di cuenta de que esta institución personificaba las cosas que honro y aprecio: Lealtad, familia, comunidad, un sentido de orgullo y, lo más importante, defender lo que Estados Unidos representa. Hoy, puedo celebrar el hecho de que fue una combinación perfecta”, aseguró Chalas en su primer discurso al asumir la Comandancia de PRFTA en Dublín.

“Es un día memorable para todos en PRFTA, agradezco además al general US Army, Miles A. Davis, jefe de la 63ava División del Ejército de los Estados Unidos para la Región Sur Occidental que incluye 7 estados dirigidos por él, a la coronel US Army, Serena D. Johnson y demás miembros, por el cálido recibimiento que me otorgan en estas funciones, donde siempre estaré presta a servir a los mejores intereses de la nación y bajo las responsabilidades que nos conciernen, siempre dispuesta a servir a mi país en mis atribuciones aquí.”

Chalas, también presentó un reconocimiento a la delegación oficial de la República Dominicana, encabezada por el senador de la Provincia Peravia, Milcíades Franjul, quien representó a su vez al presidente Luis Abinader en el evento, Franjul estuvo acompañado de su esposa, la arquitecto Esther Rivera Pérez.

También, la representación del MIDE en la persona del mayor general, técnico de Aviación, FARD, Carlos R. Febrillet, director del CESAC, el director de las Escuelas de Seguridad de la Aviación Civil, ESAC, coronel ERD, ingeniero Juan M. Pérez R, del cónsul en Los Ángeles, Alfonso Rodríguez, representando a la Embajadora de RD en Washington, DC, Sonia Guzmán, del director departamental del MIC y Pymes, arquitecto Elmer González y esposa, Dominic Abud y los ejecutivos de RoseMaryNews, periodista y sociólogo, Jesús M. Rojas y esposa, representantes de la diáspora en Estados Unidos en el evento.

Reiteró la relevante presencia de su madre, doña Dulce Matos, a quien agradeció sus sabias instrucciones y desvelo para ayudarla en su formación profesional y validó la presencia de una diáspora dominicana sólida en los Estados Unidos, que asciende a más de 2 millones, aportando al crecimiento de esta nación a través de sus esfuerzos laborales, así como las relaciones bilaterales existentes entre Estados Unidos y República Dominicana.

Acto

Estuvo matizado por la confraternidad militar, bajo el sonido suave y enérgico a la vez de la Banda de Música PRFTA, quienes entonaron lemas para la ocasión.

En su discurso central, el mayor general, Miles A. Davis, quien es la máxima autoridad para los 7 Estados bajo su área de responsabilidad en el ejército que son, además de California donde está la base, Nevada, Nuevo México, Arizona, Texas, Arkansas y Oklahoma, agradeció a la representación dominicana su presencia también e hizo hincapié en el día memorable en que la teniente coronel, Marisol A. Chalas asume la comandancia en PRFTA, como un ejemplo del desarrollo de la mujer en el mando militar dentro de las Fuerzas Armadas.

Entre tanto, la coronel saliente, Serena D. Johnson, que estuvo acompañada de su hermana, agradeció a su equipo y superiores, todo el apoyo durante los años en que estuvo al frente y se mostró satisfecha de que “otra mujer, en este caso, una primera dominico-americana, asumiera las funciones.” La coronel US Army, Johnson, asume un nuevo rol en el Pentágono en Estados Unidos, remitiéndose con la gratitud del deber cumplido.

Previamente, ambas comandantes, saliente y entrante, intercambiaron las Banderas, contenidos dentro del estilo protocolar del cambio de mando, en el que se destacaron la presencia de los oficiales de Relaciones Públicas, James D’Onell, José Rodríguez, Amy Philips entre otros que estuvieron pendientes de cada detalle en la ceremonia.

Al final, todos los invitados especiales fueron invitados a una recepción oficial, donde además la nueva comandante, teniente coronel, US Army, Marisol A. Chalas, conversó con su personal, interactuó con cada uno de los invitados nacionales e internacionales presentes y donde enfatizó la apertura desde su despacho hacia la comunidad en general, ante los invitados y autoridades locales.

