Tengo un adolescente y no me escucha ¿Qué puedo hacer?

Pregunta de la ciberlectora: Soy madre soltera y estoy presentando muchos problemas con mi hijo que es un adolescente. Él no me escucha y prefiere estar con los amigos o con la familia de su padre. Reconozco que he perdido mucho tiempo por mi trabajo, pero quisiera estar más tiempo con él. ¿Qué puedo hacer?

Respuesta cirberterapeuta: el reconocer que has dado mayor prioridad a tu trabajo y que ahora estás dispuesta a recuperar el tiempo perdido es una buena señal. Sería importante entender que los adolescentes se sienten más cómodos con sus grupos de iguales porque comparten en la mayoría de los casos los mismos intereses.

Entrar en una dinámica para competir pudiera deteriorar más la relación. Me pregunto –Los amigos y familia del padre de tu hijo son malas influencias? Porque de lo contrario no hay porque tocarlos, más bien sería buscar la forma de ganártelos para acercarte afectivamente a él.

Los adolescentes necesitan un ambiente de comprensión y escucha, esto mejoraría la relación entre ambos. De necesitar una asistencia psicoterapéutica lo primero es identificar qué tipo de problemas tiene tu hijo si son emocionales, conductuales, afectivos, sociales, cuál es el modelo de corrección que utilizas o los intereses que él tiene.

Los adolescentes buscan sentir seguridad a través de sus propios recursos, ser independientes, vencer la brecha de que lo vean como niños. Es precisamente esto lo que los acerca a los grupos, encontrar quienes puedan entenderlos. Para muchos padres que no han desarrollado lazos afectivos saludables puede ser un gran desafío hacerles entender a los hijos que ellos no pueden llevarse el mundo por delante.

Así que te recomiendo que asistas a un proceso de diálogo con un experto infanto- juvenil para que se exploren todas las variables que quedan sueltas. Adquirir métodos saludables de comunicación mejoraría la relación con tu hijo.

Por Ivonne Guzmán, MA