Temporada 21-22 de la NBA contará como disputada para Ben Simmons

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.-Ben Simmons no jugó ni un minuto de la temporada 21-22, en la que estuvo apartado de los 76ers hasta que fue traspasado y, cuando tal cosa ocurrió, tampoco disputó ningún encuentro con los Nets. Pese a ello, Zach Lowe, periodista de ESPN, ha asegurado que dicho curso ha sido reconocido como disputado para el australiano, lo que significa que a partir de ahora se considerará que cuenta con siete años de experiencia en la NBA en lugar de seis.

¿Qué importancia tiene esto? Pues, aunque pueda parecer irrelevante, alguna sí que tiene. La cantidad de temporadas que un jugador ha disputado establece varios de los beneficios a los que puede tener acceso, incluyendo el salario al que aspira. Por ejemplo, el pasado curso los jugadores con seis o menos años disputados en la liga podían aspirar a un contrato máximo de 179,3 millones de dólares (como el que firmó Michael Porter Jr.) mientras que aquellos con siete o más aspiraban a 215 millones (como Zach LaVine). También varía el valor de los contratos por el mínimo, que esta temporada va desde los 1,1 millones para los jugadores sin experiencia hasta los 3,2 millones para aquellos con al menos 10 años.

Debido a esto, Lowe asegura que en muchas franquicias consideraban que el curso 21-22 no debería contar dentro de la trayectoria de Simmons, aunque al parecer la liga ha querido aclarar que esta se trata de una decisión particular para este caso y que no pretende sentar un precedente con ella. Con ello, parece querer insinuar que aquellos jugadores que se nieguen a jugar (aunque la situación no fue tan sencilla en el caso de Ben dado que la salud mental fue un factor) podrían no recibir una decisión tan benevolente.

La NBA sí tiene mecanismos para evitar que los jugadores se declaren en rebeldía, aunque estos solo aplican si se encuentran en su último año de contrato. En caso de que alguno se negase a prestar sus servicios durante más de 30 días tras el inicio de la última temporada, podría considerarse que no ha respetado lo firmado y podría tener prohibido salir a la agencia libre o firmar con otro equipo hasta que su anterior franquicia dé el visto bueno. Y en este sentido, puede ser interesante recordar que James Harden está en su último año de contrato y entraría dentro de estos criterios, no de los que se han aplicado a Simmons.

