En la vida política todos los peldaños cuentan. El acontecer de los hechos es que dice si subimos o bajamos. Aunque muchos, por miedo, cuando les toca subir optan por quedarse, en la bajada.

Como si se tratase de un principio, axioma o ley establecida, en política es muy común “la metida de pata”, pero no la metida de pata que conocemos como quedar mal frente a algo en lo que se hace, no, la metida de pata de algunos “compañeros” de partido para que tropieces y no alcances tus objetivos propuestos.

La cadena alimenticia en la arena política, cada día pone más empeño en exterminar las pequeñas especies, el temor a un relevo que ha aprendido mucho de sus errores tiene a leones y serpientes con el cuchillo en la boca.

La política dominicana está sufriendo de lo que se podría llamar como el “temor napoleónico”. No se quiere dejar pasar a una generación que si le brindamos el beneficio de la duda, pueden terminar siendo los paradigmas futuros.

Así, como al pequeño francés luego de tantas conquistas y poder adquirido, lo desterraron, así mismo debemos desterrar el liderazgo actual que no permite el paso a un relevo secuestrado.

¡Esperemos!

Por Yeison Mateo

