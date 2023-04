Temo asegura que Danilo le dijo a Pagán que había que buscar recursos, no que robara

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exministro de Economía, Temístocles- Temo- Montás aseguró que el presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, le dijo al exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán, que había que buscar recursos, pero no que robara para financiar la campaña.

Al preguntársele sobre la implicación que hizo Pagán a Danilo Medina en el caso Antipulpo, durante una entrevista para El Nuevo Diario Podcast, Montás sostuvo que el rol del expresidente Medina era ordenar que se hiciera algo, pero no cómo hacerlo.

“O sea, el presidente (Danilo) no te dice a tí roba, o sea, yo creo que aquí todo el mundo sabe, para que no haya en esto cuestión de hipocresía, que normalmente en los procesos electorales hay que buscar recursos, yo creo que lo que Pagán ha señalado es que el presidente dijo que hay que buscar recursos, pero él (Danilo) no le dijo a Pagán que robara”, enfatizó.

En ese sentido, el político reiteró que la función de un presidente es decir que se enfrenten los problemas, pero no que se haga un uso indebido de los recursos, por lo que a su parecer, a Medina no se le debe enjuiciar.

El ingeniero también expresó, que las acusaciones de que los vinculados operaban desde el 2013, evidencian que esas operaciones eran para uso personal y no para beneficiar el partido.

“Lo que quiero decir es que hay evidencias, por lo que se está señalando, de hechos que parecen que se hicieron con el propósito de beneficiar a los que estaban actuando de manera directa, no para transferir recursos a organizaciones políticas”, puntualizó.

Temo afirma negociación del MP y acusados de corrupción es una “prostitución del proceso”

El ingeniero afirmó que la negociación que hubo entre el Ministerio Público y algunos acusados de corrupción, es una prostitución del proceso judicial.

“Eso es una prostitución del proceso, porque cómo tú me estas hablando a mí de que una persona, que es la cabeza, reconoce ser un articulador de ese grupo de mafiosos, que supuestamente está devolviendo cerca de 800 millones de pesos, eso es mucho dinero, entonces hacer esto (negociación ) y mantener esa persona fuera del caso y liberarlo, eso es prostituir el proceso”, criticó.

El tema que va a predominar en la campaña electoral es la situación económica

Al ser preguntado sobre cómo se presentará el PLD para los comicios del 2024, Temo adelantó que lo harán destacando la labor y ejecutoria de su Gobierno e insistiendo en la actual situación económica del país, con los altos precios.

“Yo pienso que el tema que va a predominar en la campaña es la situación económica y obviamente en un contexto donde todo parece indicar que este año la cosa no van a estar muy buenas, por lo que está ocurriendo a nivel internacional”, indicó expresando que en Estados Unidos y Europa se habla de una recesión, lo cual tendrán un efecto negativo en RD.

Partido en la calle, posicionamiento de Abel Martínez y alianzas

Durante la entrevista el político destacó los trabajos del PLD y dijo que el partido se encuentra en la calle y que pese a los problemas que han tenido con algunos de sus dirigentes en procesos legales, siguen trabajando y organizándose para ganar las elecciones del 2024.

Sobre las posibles alianzas explicó que no se descartan, pero que hasta el momento el objetivo del partido morado es posicionar a Abel Martínez, para que sea el presidente de la República.

En varias ocasiones, reiteró, que hubo acercamientos para alianzas, pero que el PLD no ha tomado ninguna decisión al respecto, ya que el objetivo es posicionar a Abel Martínez.

Temo hizo esas declaraciones luego de afirmar que desde octubre del 2019 hasta la fecha, ha sido el periodo más difícil para el PLD.

“Yo diría que este ha sido el momento más difícil, ahora yo entiendo que a pesar de todos los problemas, hay una obra de Gobierno que está ahí, o sea, el PLD realmente impulsó durante los 20 años que estuvo gobernando al país, impulsó el desarrollo de la República Dominicana, colocó a la República Dominicana en el mapa mundial, yo diría que si hoy se reconoce a la República Dominicana a nivel fue mundial, fue por la obra del Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana”, aseguró.

Relacionado