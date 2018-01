Temas varios!!!

Dominicana Limpia es una apuesta al futuro, inteligentemente diseñada que va enfrentar de una forma inteligente y moderna el problema de la basura, su recogida y su destino final, algo que hacia falta hace años en el país.

El hecho de estar involucrados tanto Danilo Medina como el Secretario general de la Liga Municipal Dominicana, y el sector privado, son garantía de que todo saldrá a pedir de boca como dicen.

Las visitas sorpresas del Presidente han sido indiscutiblemente beneficiosas para casi todos los sectores productivos del país, y cada día que pasa se demanda más la presencia del ejecutivo nacional para que sean tomados en cuenta sectores que demandan apoyo gubernamental y que pueden recibir los mismos vía esas visitas, hay que felicitar y motivar al Presidente Medina, es algo nunca antes visto en el país de notables y positivos resultados.

Hay que contar con Margarita Cedeño de Fernández, en lo político y en su labor social, en el trabajo sin tregua que realiza, y en su indiscutible posicionamiento en el aspecto político y la realidad de ser una potencial candidata Presidencial.

Pero ella debe cuidar su entorno y sus Relaciones Públicas, al igual que sus redes, no caer en el error de confiar en colaboradores que le restan.

A un año ya casi de la reelección de Johnny Jones en la Liga Municipal Dominicana el trabajo realizado es en mucho superior a todos los que han pasado por ahí, y la confianza del Presidente de la República y de todos los Síndicos y funcionarios de las Alcaldías habla muy bien de uno de los pocos políticos en los que se puede creer a la hora de asumir compromisos con el país en busca de beneficios para el presente y futuro del pueblo dominicanos.

Lo único garantizado en la convención del partido Revolucionario Moderno es la pulcritud del trabajo organizativo y de los resultados de la votación, Tony Raful es sencillamente un hombre de una seriedad y trayectoria digna de servir como ejemplo de cómo se le sirve al país que lo vio nacer a uno desde distintas posiciones.

Danilo Medina tiene que revisar su entorno, hay gente que resta y actúa como si fueran ellos quienes dirigen los destinos nacionales perjudicando el trabajo realizado y el futuro político del Presidente.

Hay gente que no solamente es diferente al estilo sencillo y humanitario de Danilo sino incluso en contra de personas amigas del mandatario, y eso no se puede seguir permitiendo.

