Temas varios

TEMA UNO: Aquí no se le ha hecho justicia histórica a Doña Manuela Díez Jiménez de Duarte ,madre de la patria por derecho propio,ni a Rosa Duarte hermana y seguidora fiel de su hermano que lo sacrificó todo por la patria.

TEMA DOS: En Haina no hay agua potable ,la luz es un relajo ,no hay una calle ni acera que sirva,la delincuencia y la bulla azotan, pero el Sindico se quiere reelegir y casi todos los demás,así las cosas desde la biblioteca municipal ,una vergüenza hasta las instalaciones deportivas y ni hablar del cementerio nos dicen que Haina no tiene dolientes.

TEMA TRES: No es bueno actuar en política sin memoria,sin conocer esa ciencia ,Balaguer fue declarado cadáver político en el 1961 y en el 1978, resucito dos veces y nos gobernó 22 años ,vayan despacio.

TEMA CUATRO: Los amigos de Danilo Medina en su gobierno, aunque no todos ,han pasado todas las vicisitudes habidas y por haber mientras gente que no eran sus amigos tenían y tienen salario de miles de pesos, los Ministros palaciego solamente ayudan a quienes responden a ellos,así las cosas veremos ahora y después quienes no y quienes son los amigos.

TEMA QUINTO: Las divisiones en la política nuestra comenzaron desde la independencia y se agudizaron con la Restauración de la república y el nacimiento del caudillismo hasta nuestros días ,ha sido una constante que amigos y aliados acaben separados.