Temas musicales de películas «Inolvidables»

Para comenzar a escribir sobre temas musicales para películas, debemos iniciar con la mención del más grande de todos, John Towner Williams.

Su marcha triunfal inicia con el tema de El Violinista sobre el Tejado, por el que obtuvo su primer Oscar.

Una larga producción de temas de super realizaciones cinematográficas lo hacen inalcanzable en su brillante carrera.

Tiburón y sus secuelas, todos los Superman, todos los Indiana Jones, Jurassic Park, E. T., Harry Porter, Stars Wars y sus secuelas, se añaden mucho más..una larga lista, como la Lista de Schindler y mucho más.

La banda sonora de Stars Wars me impactó sobremanera y me llevó a involucrarme en esas naves espaciales, con sonidos que semejaban velocidades ultrasónicas y una diversidad de sonidos y chiridos de los androides y seres espaciales.

El LP de 38 originaba esa magia que en muchos altadeceres me hacía vivir ese mundo de fantasía.

«To Sir, with Love» o «Al maestro con Cariño» dirigida por Jame Clavell de 1967, son de esos filmes que permanecen inamovibles en nuestra memoria.

Protagonizada por Sidney Poitier está aposentada en un barrio pobre de Londres, donde se lleva una batalla racial sin treguas.

La canción del mismo título de la película interpretada con esa dulzura de Lulú, nos parece una de las mejores interpretaciones para filmes de todos los tiempos.

En el mismo año de 1967 en la temporada navideña el mundo cinematográfico sufre un fuerte sacudido con un film, con un tema delicado y apasionado, sacado de las aulas universitarias El Graduado. Es el lanzamiento al estrellato de un gran director, Mike Nichols y un actor que nos premiaría con grandes actuaciones: Dustin Hoffman.

El tema musical de El Graduado ha resultado un himno desde entonces, del dúo Simon and Garfunkel, «The Sound and the Silent» y un tema secundario «Mrs. Robisson», que resultó tan exitoso como el original.

Otras interpretaciones de este tema han resultado tan populares como el del famoso dúo en la voz de Frank Sinatra y en el repertorio de la famosa orquesta de Paul Muriat.

A mediados de los 70’s el director Martin Scorsese se la luce al presentarnos una de sus joyas: Taxi Driver.

Es la visión de un veterano de la guerra de Vietnan sobre la sociedad podrida, que cada noche percibe en las calles de New York.

Las prostitutas, los proxenetas, los vendedores y consumidores de drogas, los pillos…

Una sociedad que se consume en las danzas de la perdición.

El tema de Bernard Herrman conecta perfectamente con ese ambiente de perdición y de soledad del personaje central.

Las spaguetadas -spaghetti western- es un subgénero de las vaqueradas, que sacudió ese género, rompiendo con los esquemas que nos tenían acostumbrados.

Los escenarios aposentados en el Viejo Oeste (aunque los estudios estaban o están en Almería, España) y los temas musicales también nos llegaron también del Viejo Continente, de la batuta del maestro Ennio Marricone.

Debemos distinguir a Chuck Mangione por su magistral pieza Children of Sanchez, para la película del mismo título, dirigida por Hall Bartlett.

Esta cinta se sale un poco de las spaguetadas y cuenta con un amplio elenco femenino latino, Lupita Ferrer, Dolores del Río, Katty Jurado y Lucía Mendez, junto al gran Anthony Quinn.

Es el momento de sacudirnos y mover el esqueleto.

Suena «Stayin’ Alive» de la agrupación Bee Gees para introducirnos en The Saturday Night Fiver.

Excelente filme de los 70’s, sacudió el segmento juvenil de la época, imponiendo un estilo de vida.

Peinado, vestimenta.. y bailes travólticos, con fuertes movimientos pélvicos y pasos de fantasía.

La historia de un empleado de una tienda de pinturas en un barrio newyorkino que alcanza la gloria cada sábado a través del baile.

Nino Rota ejecutó la banda sonora de una de las películas más veneradas de los ultimos 50 años: El Padrino.

Una mezcla de sensaciones que nos produce la banda sonora de esta inolvidable película, desde nostalgia, soledad y muerte.

«Speak doftly Love», es la canción concebida especialmente para El Padrino.

No quería despedir las crónicas de este domingo sin referirme a «una de las del patio»: Nuevayol, de Angel Muñiz, una de las cintas más taquitelleras de todos los tiempos.

La vivencia mejor contada de la migración de un nativo a la «Capital del Mundo».

Actuación magistral del desaparecido Luisito Martí.

Excelente fotografía del filme y una banda sonora que conectaba sincrónicamente con la dinámica del ritmo de la historia gráfica.

Debo destacar el tema «Se fué» , el cual inmortalizó a su autor e intérprete, nuestro gran amigo Felix D’Oleo.

Entiendo que esta gran participación, representó un antes y un después en la carrera de D’Oleo.