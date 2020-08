Temas misceláneos en RD

Jirán intenta vía contractual con sus funcionarios, frenar la corrupción administrativa instituida en RD desde los días de Colón, hoy la perversidad se manifiesta desafiante de la máscara de cuentos, la contraloría y todos los controles, pues los paisanos saben como burlarse de ellos, ojalá haya sanciones y escarmientos algún día. Cumbre, cumbre, cumbre, grita jirán desesperado desde antes de coronarse, el rey fenicio es muy inteligente, sabe y percibe que los actores y protagonistas no se involucran en donde no son tomados en cuenta, mientras la plebe se cae muerta, Covid es indetenible, no come cuentos, ni cree en relajos.

El vulgo quiere cambios reales, pero solo se vive de hoy en adelante y de la producción, metiéndole miedo a los salientes con el código penal y fiscales dizque independientes, no se resuelve ningún problema de los interminables desafíos productivos. Nadie del pueblo llano se va comer una sola banana con el martirio de los salientes, en tanto la plebe anhela cambios, resultados tangibles y reales.

La reforma eléctrica es una letanía, una vieja y manida cantaleta, ahí hay un mal de fondo, eso requiere tapiar esa cueva de Alí Babá, sancionar a sus inquilinos y escarmentar a sus carteles aliados. Las hordas de Jirán se pelean por el reparto del botín de guerra electoral, mientras expresan inconformidad con algunas designaciones. En la escolaridad hay un gran afán de engaño, pues no es posible en RD la docencia virtual, dada la deficiencia eléctrica, más del 70% de los alumnos carecen de generadores eléctricos, inversores, celulares, radios, tabletas, computadoras, televisores y medios, así que déjense de estar haciendo bultos, aguajes, ayantes y movimientos improductivos.

Bananeros somos y en RD la conectividad de alta velocidad es privilegio de élites, las aulas digitales masificadas son meras ideas y no es verdad que los profesores quisqueyanos tienen destrezas informáticas. En RD la brecha digital es inmensa. En nuestro país la plebe es desatendida, abandonada a su suerte ante la plaga apocalíptica y con o sin Covid son héroes y mártires de cada epidemia. El pueblo dominicano abomina del despotismo y el nepotismo en ciernes y le advierten a Jirán por la red que desean transparencia, decencia e institucionalidad como expresiones reales del cambio.

Nuestros dirigentes se exceden de irracionales o deben de estar locos, ahora se hacen los pendejos o no saben suma y mucho menos son capaces de interpretar los códigos para determinar la segunda representación de la mayoría senatorial, a pesar de que la aritmética es a prueba de tarados. Nos sobran leyes modernas y revolucionarias, pero la interpretación caprichosa que le dan nuestros personeros a los códigos para nada hacen viable la convivencia, la paz social y el desarrollo, más les vale que desistan de sus ganas de joder.

Ahora el pueblo llano es veedor de la moral, la ética y las villanías del funcionariado, así que a esos tradicionales tinglados cartelizados más les vale poner sus barbas en remojo y verse en el espejo de los salientes que de seguro serán sancionados y para que sirva de escarmiento desfilarán rumbo a la chirola.

Por Edgar Marcano