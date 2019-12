Telemicro Internacional honra a Polanco con reportaje especial

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ Telemicro Internacional honró con un reportaje especial durante su transmisión en vivo “Noti Noche” el viernes desde el restaurante 809 en el Alto Manhattan, al doctor Yomare Polanco, como uno de los dominicanos más descollantes en el exterior, en el que participó Persio Maldonado, una de las figuras estelar de ese canal y director general del periódico El Nuevo Diario.

Polanco, quien es precandidato a diputado de ultramar por el PLD y coordinador general del sector externo Ultramar Gonzalo 2020, fue resaltado también por su versatilidad como músico y cantante, que ejecuta la batería, el piano, la guitarra y otros instrumentos, y cerró la transmisión interpretando el conocido tema “New York, New York”, popularizado mundialmente por Frank Sinatra.

Relatando parte de su trayectoria, Polanco resumió que además de graduarse como ingeniero químico en la Unión Soviética (Rusia), en 1989 también ha creado docenas de otros productos por requerimientos de corporaciones tan prestigiosas como la cadena de tiendas Macy´s.

También ha trabajado para las marcas mundiales Johnson & Johnson y Victoria Secret´s.

“No soy sastre ni conozco de costuras, pero tengo todas las contratas de Macy´s para una de las líneas más cotizadas de sus trajes para hombres, por lo que tuve que abrir una factoría, contratando sastres especialistas, confeccionándolos para zona Este de Estados Unidos”, explicó en el reportaje hecho por la periodista de Telemicro, Julia Flores.

Contó que su padre fallecido, siempre quiso que él fuera ingeniero pero su vocación estaba en el arte, buscando convertirse en un músico y cantante famoso.

“Cuando era niño en Los Mina, lo que siempre quise fue ser un artista famoso para ayudar, pero no ingeniero”, añadió. “Cuando tenía 11 0 12 años conseguí mi primera guitarra y fue papá antes de morir, que quería que yo no fuera uno de esos cantantes amargados, sino que hiciera una carrera importante como la de ingeniero”, narró.

Hablando de sus aspiraciones a diputado en ultramar y su enrolamiento en la política, expuso que el poder y la política, bien llevados, deben servir para que los pobres y los más vulnerables tengan las oportunidades que Dios le dio a él.

Además del reportaje especial en Telemicro Internacional, Polanco fue reconocido recientemente por la Asociación de Peluqueras y Peluqueros del Estado de Nueva York, el alcalde de la ciudad de Paterson en Nueva Jersey, en 2016 y 2017 por el congresista Adriano Espaillat y el concejal Ydanis Rodríguez, además del Instituto Duartiano USA, el Centro de Desarrollo de la Mujer Dominicana y docenas de otras entidades y organizaciones comunitarias.

PERFIL

Polanco es el Presidente y CEO de Fibrasina USA Inc. y Polanco Industries Inc., las cuales son empresas contratistas manufactureras de medicamentos sin recetas de Estados Unidos. Es también el Presidente y fundador de la Sociedad Dominico Americana en New Jersey (1998) y el presidente y fundador del Proyecto Renacer Voluntad Popular (2016), que es una organización comunitaria que promueve el desarrollo académico, económico, social, y político de los dominicanos en los Estados Unidos.

Nació en Santo Domingo, República Dominicana, el 26 de noviembre de 1961.

Está casado por 36 años con su esposa Josefina Polanco, procreando tres hijas, y la pareja tiene un nieto y una nieta.

Su educación elemental y secundaria las completó en Santo Domingo en la escuela católica Virgen de la Altagracia y el liceo Fabio A. Mota. Durante este tiempo, también completó cursos de actuación y guitarra clásica en el Conservatorio Nacional de Música de la República Dominicana.

De 1978 a 1980 mientras estudiaba en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), recibió una beca para ir a estudiar ingeniería química a Moscú, Unión Soviética. En 1984 se graduó con altos honores “Summa Cum Laude” de ingeniero Químico Tecnológico de la Universidad Tecnológica de Moscú de la Industria Alimenticia y en 1986 completó su maestría en Ingeniería especializado en Ciencias Alimenticias y Bioquímica en la misma universidad.

En Moscú, el Dr. Yomare Polanco fue galardonado en varias ocasiones, incluyendo el Premio Olímpico de Física y Química en 1983 y 1984. Además, durante sus estudios en Rusia, Polanco fue elegido presidente de la Organización de los Estudiantes Extranjeros (1983-1986).

Al regresar a la República Dominicana, en 1986, trabajó en Santo Domingo como Gerente de Producción para la Productora de Alimentos Balanceados (1986-1988) y para Font Gamundi Compañía Farmacéutica (1988-1990). Además, paralelamente, durante este tiempo fue Catedrático de la Universidad de Santo Domingo Pedro Henríquez Ureña y la Universidad Eugenio María de Hostos.

En 1990, el Dr. Yomare Polanco se unió a International Pow Industries, Inc. en New York, y en 1993 se une a Guardian Drug Company Inc. en New Jersey, como Jefe de Operaciones. En el 2006 fundó a Polanco Industries Inc., empresa que ha desarrollado y es dueña de diferentes patentes farmacéuticas y nutricionales tal como es Fibrasina, la fórmula que está revolucionando la dieta de los hispanos del mundo. Recientemente, en enero 30, 2019, el Presidente Danilo Medina mediante el decreto # 40-19 designó al Dr. Polanco Ministro Consejero antes la organización de Estado Americano (OEA) con sede en Washington DC.

NUEVA YORK._ El doctor Polanco, cierra la transmisión en vivo de Telemicro Internacional el viernes 29 de noviembre 2019 con el tema “New York” frente al restaurante lounge 809 en la calle Dickman en el Alto Manhattan. (Fuente externa).

