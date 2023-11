Tekashi69 pide disculpas a dominicanos y habla de experiencia en la cárcel

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El rapero estadounidense Tekashi concedió su primera entrevista tras su salida en la cárcel de La Vega y habló de lo mal que se siente de todo lo sucedido, pidiéndole disculpas a los dos productores que fueron afectados físicamente (riña) asegurando que él no fue al estudio de grabación con la intención de agredir, sino que todo sucedió allí dentro, de repente, nada fue planeado.

«Me siento mal porque yo sé que ellos están pasando por una etapa en su vida que nunca han pasado y no tenían que pasar por esto, me disculpo con ellos y con la gente de La Vega», expresó.

Sobre un posible acuerdo con los jóvenes, asegura que nunca ha tenido contacto con ellos y que todo ha sido manejado a través de la corte y sus abogados. Asegura que en la corte se dijeron cosas que no pasaron. Manifiesta su inocencia ante lo no ocurrido, solo admite que hubo una situación pero no como se contó.

Aunque evitó profundizar sobre el caso, cuya investigación sigue abierta porque cumple medida de coerción, dijo que le afecta mucho la situación porque su madre lo necesita en Estados Unidos, pero que ha estado trabajando desde aquí junto a su equipo y socios.

Sobre su experiencia en la prisión (La Vega):

Dijo: ‘‘La prisión es prisión, es lo mismo en todos lados, al final es estar encerrado en cuatro paredes, pero en esta ocasión es un poco diferente porque todo el mundo habla español’’ (risa entre los presentes)

Sobre el trato recibido en República Dominicana, asegura que la gente ha sido bueno con él al igual que en otros países a los que ha ido y negó que el cariño de los dominicanos sea porque es la pareja de Yailin La Más Viral. Recordando que conoce y visita a RD desde hace muchos años, apenas tiene meses conociendo a su actual pareja.

La farándula dominicana es de película

Por otro lado, de manera jocosa, el rapero se refirió a algunas exageraciones de los comentaristas de espectáculos de RD, especialmente de Vitaly Sánchez y Gary Acosta en Sin Filtro Radio Show y Ali David en Los Dueños del Circo, tachándolos de mentirosos y exagerados en muchos de los comentarios hacia su persona y Yailin, por lo que siente que la farándula local es como un guión de cine, algo exagerado (tridimensional).

No acepta personas malas alrededor de su pareja

Otro de los puntos tratados es que confirmó que sí, él se encarga de sacar de la vida de Yailin todas las personas tóxicas o malas en su vida, ya que no permitirá que la engañen o le hagan daño. Asegura que la quiere y es su protector.