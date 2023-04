Tekashi 6ix9ine habló sobre su accionar en el Clásico de Baseball; confiesa estar dispuesto a grabar con El Alfa

El rapero también mencionó el dolor que pasó durante su último proceso legal y habló sobre las cosas que le da paz

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El rapero Daniel Hernández, mejor conocido como Tekashi 6ix9ine, se refirió a la borrachera que se hizo viral en las redes sociales mientras se encontraba en el partido Puerto Rico-México, del recién pasado Clásico Mundial de Béisbol 2023.

El estadounidense de origen mexicano resaltó que no recuerda lo que pasó en ese momento, el cual le dejó otros resultados negativos esa misma noche tras salir del estadio en Miami.

“No me acuerdo ni que dije”, expresó el artista durante una entrevista en el programa Alofoke Radio Show, donde señaló “que estaba borracho”.

Indicó que, aunque su madre es mexicana y su padre puertorriqueño, fue a dar apoyo a la selección de México, precisando que esa nación es conocida más por el fútbol que por el béisbol.

Asimismo, señaló que, tras el incidente en el play de los Marlins, se disculpó con varias personas, incluyendo al reguetonero Daddy Yankee. “No sé porque dije estupideces”, dijo Tekashi 6ix9ine. Explicó que esa noche chocó su carro, la policía lo detuvo y discutió con sus amigos.

Sobre sus ex amigos en prisión

Como recordaran, unos 5 años atrás, la carrera del rapero se vio frenada cuando fue acusado junto con otros presuntos miembros de la pandilla conocida como Nine Trey Gangsta Bloods de delitos federales graves, incluyendo crimen organizado.

Los fiscales dijeron en documentos judiciales que él y otros miembros de una pandilla llevaron a cabo un tiroteo en marzo de 2018 en Times Square, un tiroteo en abril de 2018 en el Barclays Center, un tiroteo en junio de 2018 en el W Hotel en Times Square y más. Hernández se declaró culpable de nueve cargos, incluidas extorsiones, e informó sobre sus asociados, según documentos judiciales. Declaró como testigo durante los juicios de Anthony Ellison y Aljermiah Mack, ambos condenados por delitos graves, escribió Lazzaro.

En una carta que le envió al juez, se disculpó por sus crímenes, por unirse a la pandilla y por «describirse engañosamente» ante sus fanáticos.

Sobre ese tema, durante la entrevista dijo: ´´Ahora mismo, quiero encontrar la felicidad que me hace falta y el ánimo que perdí, durante tres años me apagué de la música, saliendo de la cárcel hice todo lo que me dijeron que no podía hacer. Desde la cárcel me decían que mi carrera estaba muerta, y yo saliendo de ese lugar logré lo que decían no podía lograr´´.

Sobre la pregunta realizada por Santiago Matías, de qué llegaba a su mente cuando en ese entonces supo que se enfrentaba a una posible condena de 47 años, el rapero contesto que solo estaba centrado en la decisión que tenía que tomar y en el dolor de saber que sus ´´amigos´´ nunca fueron sus amigos, la traición de ellos era su verdadero dolor antes que la misma condena.

Dispuesto a grabar con El Alfa

Afirmó que si se diera la oportunidad grabaría un tema con el exponente urbano dominicano El Alfa. Comentó que independientemente de la diferencia que pudo tener con el dominicano, tras un comentario erróneo debido a su mal español en ese entonces, emitido en el pasado, no tendría ningún inconveniente en llegar a un acuerdo de negocio entre ambos.

“La música es negocio (…) el negocio es negocio”, manifestó Tekashi 6ix9ine.

Al referirse a la situación que generó el comentario del urbano criollo, dijo que su expresión fue porque estaba enojado en ese momento y se lamentó tiempo después de no haberle aclarado a tiempo al dominicano porque en ese entonces no podía grabar con él, dado a un compromiso con su disquera.

En ese sentido, precisó que respeta la ética de trabajo de El Alfa, su valor como artista y su persistencia.

Finalmente, manifestó que sus amigos más cercanos ahora mismo son dominicanos, consume mucho dembow, y que la paz la consigue cuando está al lado de su madre y hermano.

