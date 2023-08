Tee Morant: «Ja se metió en problemas por sus decisiones»

EL NUEVO DIARIO, MEMPHIS.- No hay otro responsable de la situación que vive actualmente Ja Morant más que él mismo, afirmó su padre Tee.

«Mi hijo no se metió en problemas por la gente que le rodeaba, sino por sus propias decisiones», manifestó en una charla con los participantes del Up Next Elite Camp en New Orleans. «Así que siempre tengan en cuenta todas las decisiones que tomen porque pueden apoderarse de ustedes, consumirlos y hacerles creer que son alguien que en realidad no son», agregó.

Sin duda, el base de los Memphis Grizzlies no ha tenido buen juicio en el último año. Cuando empiece la temporada 2023-2024 estará alejado de la pista por una suspensión de 25 partidos tras exhibirse con un arma en un directo de Instagram. Antes recibió otros ocho compromisos de sanción al presentarse con una pistola en un club nocturno en Colorado. Y esos no han sido los únicos incidentes, también fue a juicio por agresión a un joven que lo acusó de golpearle la cara durante un partido en su casa.

«Siempre tomen en cuenta que los están observando y todo se magnifica. La cosa más pequeña que hagas puede hacer una gran diferencia en tu vida», concluyó Tee.

Morant será elegible para regresar con el equipo en diciembre, pero si no cumple una serie de requisitos no especificados por la NBA podría demorar su vuelta.