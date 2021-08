Tecnológicas puestas en cintura, un Ozuna “gamer” y otros clics en América

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BOGOTÁ.- Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

1. No todo es culpa de los cibermalos

En un año en que los ciberataques han copado las noticias, no todo se reduce a unos maleantes informáticos.

Por lo menos así lo piensa el presidente de EE.UU., Joe Biden, quien tras reunirse con los líderes de compañías como Google, Amazon, Apple, IBM y Microsoft reclamó al sector privado asumir su “responsabilidad” para evitar que las infraestructuras claves del país sean vulnerables.

“Ustedes tienen el poder, la capacidad y la responsabilidad, creo, de elevar el listón en ciberseguridad”, declaró el mandatario.

Un tirón de orejas que empezó a surtir frutos: Google invertirá 10.000 millones de dólares en 5 años para fomentar la seguridad en la red, IBM capacitará a 150.000 personas en ciberseguridad a lo largo de 3 años y Microsoft invertirá 20.000 millones de dólares en 5 años para acelerar la integración de la ciberseguridad en sus sistemas.

2. Ozuna acude a la “Llamada del Deber”

Ozuna sigue expandiendo su presencia mundial y ahora llega a… los videojuegos. Su popular máscara de oso de peluche deambulará por los escenarios de “Call of Duty: Mobile. Temporada 7: Elite of the Elite”, disponible ya para Android e iOS.

El reguetonero puertorriqueño se convierte en el primer artista con contenidos personalizados en la versión para dispositivos móviles del juego bélico, donde los jugadores también podrán usar otros elementos del cantante como avatares y tarjetas de visita.

Para sellar esta inesperada colaboración, Ozuna lanzó para esta temporada 7 la canción “A La Buena, El Mejor”.

3. Un humanoide para los trabajos “peligrosos” y “aburridos

¿Qué hacer con esas labores “aburridas, repetitivas y peligrosas” que la gente no quiere realizar? La respuesta sería el “Tesla bot”, con 1,7 metros de altura, 56 kilogramos de peso y una pantalla en lugar de cara.

Este robot humanoide de Tesla, la compañía de vehículos eléctricos de Elon Musk, estaría listo en 2022 y, según el multimillonario y controvertido empresario, tendrá profundas implicaciones económicas.

Sin embargo, en el pasado las predicciones de Musk no se han cumplido o han tardado más de lo previsto en materializarse. Así que amanecerá y…

4. Una reunión laboral… de avatares

¿Estás en teletrabajo y tienes una reunión? No importa, ponte prepárate para “encontrarte” con tus colegas.

Eso es lo que ofrece Facebook con “Horizon Workrooms”, una plataforma en versión de prueba para reuniones en una oficina de realidad virtual.

Utilizando las gafas de realidad virtual Oculus y mediante un avatar, podrás interactuar con otros avatares, “usar una enorme pizarra virtual para esbozar ideas, llevar tu computadora y teclado a la realidad virtual para trabajar con otros o simplemente tener conversaciones expresivas”.

Algo que, según Mark Zuckerberg, formaría parte de un “metaverso”: “En lugar de ser un internet que miramos en nuestros teléfonos celulares o en las pantallas de nuestras computadoras, es un internet del que somos parte o en el que podemos estar dentro”.

5. La Luna, tan lejos y tan cerca

Bien sabido es el interés de los multimillonarios Elon Musk (Tesla) y Jeff Bezos (Amazon) por liderar la carrera espacial privada, en la que regresar a la Luna es una de las joyas de la corona.

Un enfrentamiento que, por ahora, ha alejado ese objetivo: la NASA anunció una pausa de más de dos meses en los trabajos del Sistema de Aterrizaje Humano del Programa Artemis debido a la demanda presentada por Blue Origin por la adjudicación de ese contrato a SpaceX.

¿El problema? Según Blue Origin, se puso todo el proyecto en manos de una compañía y no de dos como preveía originalmente la agencia espacial.

En abril pasado, la NASA adjudicó a SpaceX, de Musk, un contrato por 2.890 millones de dólares para llevar de nuevo astronautas a la Luna, a lo que se opuso amargamente Blue Origin, la compañía aeroespacial de Bezos, que también presentó una propuesta.

Ahora, a esperar para saber si tendremos un aterrizaje lunar “tan pronto como en 2024″.

6. De “karaokear” en español a disparar contra “Aliens”

Los “gamers” sienten que ya es Navidad.

“Let’s Sing 22”, la nueva entrega del karaoke para videoconsolas, se convertirá en noviembre en el primero en lanzarse en dispositivos de nueva generación (PS5 y Xbox Series X/S).

Para placer de los hispanohablantes, canciones como “Bichota”, de Karol G; “Nada Sale Mal”, de Aitana; “Vida De Rico”, de Camilo, y “La Tóxica”, de Farruko, se suman a éxitos como “Stupid Love”, de Lady Gaga, y “Everybody (Backstreet’s Back)”, de Backstreet Boys.

Los que buscan acción tienen a “Aliens: Fireteam Elite”, basado en el universo cinematográfico de Ridley Scott y ya a la venta para Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 y PC.

Ambientada 23 años después de la trilogía original de “Alien”, la nueva historia enfrentará a los jugadores a hordas de hasta más de 20 tipos de enemigos, entre ellos los Xenomorfos y sintéticos Weyland-Yutani.

7. Huawei arropa en su “nube” a Latinoamérica

Los innovadores de Latinoamérica están como en una nube: hay 10 millones de dólares para la innovación en start-ups en la región.

Esto gracias al Programa Spark, de Huawei Cloud, a lo que se suma que el Programa de Ecosistemas de Servicios Móviles de Huawei (HMS) donará otros 10 millones de dólares para permitir que los desarrolladores de aplicaciones y los socios mejoren la experiencia en la nube.

Para completar, se lanzan por primera vez en la región varios servicios en la nube, como Intelligent EdgeCloud (IEC), Intelligent EdgeFabric (IEF) y FunctionGraph 2.0. Así, los latinoamericanos quedan más cerca de la vanguardia.

