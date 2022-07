Técnicos de Educación en Santiago desmienten acusación de supuesta corrupción

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Una comisión de técnicos del Ministerio de Educación (Minerd) correspondiente a la regional norte, manifestaron que medios de prensa “manipularon” y difundieron “informaciones falsas” sobre cargos y funciones de algunos de sus miembros.

El maestro Amauris Lora, parte de la comisión, explicó que algunos comunicadores aseguraron el pasado sábado, en una emisora de radio, que técnicos de Santiago incurren en lo ilegal y que dicha lista se encuentra alterada.

“Hicieron pública una supuesta lista alterada donde se sacaron técnicos y se agregaron a otros, por lo cual estamos aquí para desmentir unas mentiras suministradas por ese individuo, el primer caso que él menciona es sobre la señora Jovanny Rodríguez, rectora de UAPA, trabaja acá y fue nombrada en una sola tanda y quiere dejar dicho que ella cobra menos que la mitad de un maestro nombrado”, expresó en rueda de prensa.

Afirmó que posee documentos sufrientes para desmentir los datos ofrecidos y que la Universidad Abierta Para Adultos (UAPA) estará tomando las medidas pertinentes en contra de los responsables.

Resaltó que tanto él como los profesores Richard Rodríguez, Ramón Polanco, Ana Sala, Locadia Cornier y Miguel Gavilán trabajan en horarios nocturnos y fines de semanas, por lo que dichas funciones no afectan sus posiciones en el Ministerio.

“Yo trabajo bajo el concepto de iguala y aquí quise evidenciar una certificación con mi horario donde se me exige cumplir un horario de 8:00 a 12:00 los sábados y como si fuera poco hasta le puse una copia de mi último cheque donde especifica cómo se me paga, dénde se me paga y cuál es mi horario y mi condición de trabajo”, precisó.

Destacó que cada maestro depositó al departamento de gestión humana las funciones extras que realiza fuera de su cargo oficial.

“Los técnicos que están aquí tienen sus cargas horarias depositadas en recursos humanos”, insistió.

Así mismo apuntó, que en dicho programa radial se vertieron comentarios impropios contra el director distrital Pedro Pablo Marte, “sin fundamentos, ya que este sí ejerce sus funciones como regidor de Puñal, pero de forma honorífica”.

“Otro aspecto que cabe que mencionar es un ataque directo, político, a nuestro señor director Pedro Pablo Marte; hablan de que el profesor es regidor en el municipio de Puñal y sí, él es regidor, pero inmediatamente asumió el cargo como director distrital, el coloco en la palestra pública una carta de renuncia a su sueldo, Pedro Pablo es regidor honorífico del municipio de Puñal”, señaló.-

