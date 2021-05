Techy Fatule: “Tú me quieres más refleja la relación con mi esposo”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La polifacética cantautora Techy Fatule estrenó su nuevo sencillo “Tú me quieres más”, compuesto junto a dos grandes figuras de la música Claudia Brant y Josh Cumbee, siendo un éxito más en su nueva producción discográfica, “Sie7e”.

“Tú me quieres más, es una canción que refleja la relación con mi esposo. Normalmente, cuando nosotros hablamos o escuchamos una canción del amor es: yo te amo, yo te quiero; pero no hablamos de manera abierta o sincera del amor incondicional que esa persona tiene hacía nosotros, y por eso puedes lograr cualquier cosa porque te sientes apoyado y hasta seguro de ti mismo, porque amas sin condición”, expresó Fatule.

Aseguró a El Nuevo Diario que en su diario vivir no existe un balance perfecto ya que las mujeres tratan de tenerlo pero fallan, porque “hay días que puedes trabajar más y otros que vas a ser más mamá”.

El “Press Play”

Techy interpretó “Tú me quieres más” en la plataforma de “Press Play” de la prestigiosa “Recording Academy / Grammys”, siendo una de las primeras artistas dominicanas en hacerlo, logrando en cinco días unas 10,000 visualizaciones en el canal de YouTube de la Academia.

En el mismo, presenta su banda compuesta por sólo mujeres, dando la oportunidad a que las niñas que quieran incursionar en la música lo puedan hacer.

“Creo que hay muchas connotaciones en lo personal y en lo profesional, tener la oportunidad de trabajar y de presentarlo a través de la academia, que normalmente, todo es en inglés porque es la norteamericana, presentar a una dominicana cantando en español es un valor agregado”, manifestó.

Una banda de mujeres

Techy Fatule conformó una banda de sólo mujeres para el lanzamiento del “Press Play”, quienes al son de distintos instrumentos llevó unas notas innovadoras que complementan “Tú me quieres más”.

“Yo soy feminista y creo que las mujeres debemos ser más vistas y con oportunidades, tratamos de mostrar al mundo es que juntas somos más fuerte, llamamos más la atención”, expresó.

Dijo, además que la conformación de esta banda servirá de modelo para aquellas niñas y jóvenes que sueñan incursionar en la música utilizando instrumentos.

La muerte se llevó lo más querido

Tras la muerte de su tan quiero “abuelo influencer”, Víctor Manuel Baéz (Manolin), Techy expresó que sigue siendo muy difícil su partida, al hablar de él se emociona ya que era centro y raíz, pero pudo despedirse y darle todo el amor que pudo en vida, llevándoselo hasta su último respiro.

Manifestó que cuando cerró sus redes no fue por algo mercadológico ni porque traería cosas nuevas, sino para tener tiempo de calidad con su familia ya que estaba viviendo muchas situaciones personales.

“La muerte de mi abuelo me ha motivado a ser mi mejor versión. Mi abuelo yo creo que murió con muchos éxitos, fue una persona muy exitosa, no necesariamente por ser el más rico, el más popular, sino que a sus términos vivió la vida que quiso vivir sirviendo a los demás”, recalcó Techy.

Auténtica y buena persona

Así se definió la joven cantautora Techy Fatule auténtica, porque está siendo su mejor versión y como buena persona porque “si alguien me conoce se lleve, no que yo era la mejor cantante o la mejor compositora, ni la más bonita, ni la más light sino una buena persona y que de alguna manera he aportado algo”.

Lanzamiento del vídeo clip

El video clip de su nuevo sencillo “Tú me quieres más” fue estrenado el pasado viernes 7 de mayo, en la plataforma de YouTube, teniendo muy buena aceptación en el público.

“Exploré y dejé salir varias cosas de mí como la comedia, que me gusta mucho; tener modelos diferentes. Un vídeo que tiene mucho color y tiene un mensaje muy lindo”, resaltó Techy.