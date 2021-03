Teatro Cúcara-Mácara reabre sus puertas con “Temporada Títeres en Primavera”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La llegada de la primavera genera alegría, magia, división, esperanza, y con ese sentir, el Teatro Cúcara-Mácara reabrirá sus puertas con la “Temporada Títeres en Primavera”, actividad pensada para el sano entretenimiento de los más pequeños de las familias.

Para estas presentaciones de “Títeres en Primavera”, Cúcara-Mácara invitó a otras agrupaciones, las cuales formarán parte del evento con sus espectáculos de títeres.

“Éstas representan una opción de entretenimiento y sana diversión para las familias que buscan dónde llevar a sus hijos el fin de semana. Los niños y niñas han estado recluidos durante casi un año en sus hogares, y poco se piensa en ellos a la hora de la reapertura de los espacios de diversión”, afirmó el reconocido actor y director teatral Basilio Nova.

Agregó además que “los niños y las niñas han sido los más afectados emocionalmente, dicen varios estudios, porque no salen de la casa, se pasan largas horas frente a la pantalla de televisión, recibiendo clases; hay niños que no han podido ver a otro niño o niña; no han podido salir a un espacio a divertirse. Esto le vulnera uno de sus derechos fundamentales; el derecho a la diversión, consagrado en la Declaración Universal de los derechos de niños, niñas y adolescentes”.

Presentaciones al aire libre

Basilio Nova aseguró que en esta programación que cada fin de semana ofrecerá una variedad de estilos, se cumplirá con las medidas de salubridad dictadas por las autoridades gubernamentales, ha dado a conocer la reconocida institución teatral, que este año celebra su 40 Aniversario.

Para los fines, se llevarán a cabo al aire libre, a las 5:00 de la tarde, en el Patio de las Maravillas del Teatro Cúcara-Mácara, ubicado en la calle Benigno Filomeno de Rojas 54, en la Zona Universitaria, de la ciudad de Santo Domingo.

En ese sentido, agregó “nosotros hemos abierto este espacio, al que hemos llamado el Patio de las Maravillas. Es un lugar hermosamente diseñado, amigable y agradable a chicos y grandes. Estamos seguros que la pasarán bien en el patio de Cúcara-Mácara, donde el público se sentirá libre, pero al mismo tiempo seguro”.