Team USA gana la versión 13 del DR Open Amateur

El evento tuvo más de 250 extranjeros y 200 golfitas participantes

EL NUEVO DIARIO, LA ROMANA.- Culminó por todo lo alto la versión número trece del DR Open Amateur este fin de semana, evento que se llevó a cabo del 22 al 27 de octubre, reuniendo a golfistas élite de 20 países en una competición reñida y llena de emociones. El Team USA se proclamó nueva vez como el equipo campeón de la justa celebrada en el complejo Casa de Campo, en los campos The Links, Dye Fore y Teeth Of The Dog.

Durante los tres días de intensas competencias, los más de 200 jugadores demostraron su habilidad, dedicación y pasión por el golf, creando momentos inolvidables. El torneo movilizó a más de 250 extranjeros.

En la ceremonia de clausura, el presidente de la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf), Enrique Valverde, manifestó que este torneo ha sido un verdadero testimonio del espíritu deportivo y la excelencia al compartir durante 5 días en un ambiente de franca camaradería.

“Agradecemos al Ministerio de Turismo, Banreservas y Mastercard por hacer posible la realización de este evento Marca País, así como a todos los participantes por su fidelidad”, afirmó Valverde.

Además de las emocionantes competencias, el torneo también se destacó por su contribución a la responsabilidad social, con iniciativas que beneficiarán a la academia de golf de la Fedogolf.

El evento culminó con la entrega de premios a los 48 ganadores individuales, así como la entrega de la “Copa País”, que resultó ganador otra vez el Team USA, reconociendo su habilidad y logros en el campo de golf.

El DR Open Amateur no solo fue una fiesta de golf, sino también una oportunidad para unir a personas de diferentes culturas y tradiciones a través del amor compartido por este apasionante deporte.

“Esperamos con ansias dar la bienvenida a los participantes y entusiastas del golf nuevamente el próximo año, para otra edición igual de emocionante y memorable”, expresó Rafael Canario, director del evento.