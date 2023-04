Team Force 4707, primer equipo de RD en ganar competencia de robótica de Tallahassee, EEUU

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL. – Team Force 4707, es un equipo de estudiantes de secundaria del Colegio Lux Mundi y el Liceo San José Fe y Alegría, los cuales se unieron para construir y programar a Lucy, un robot de materiales reciclados, que ganó la competencia regional de robótica de Tallahassee, en la universidad A&M, de Florida, Estados Unidos, (USA).

En la competencia celebrada del 23 al 26 de marzo, participaron 38 equipos de diferentes paises, como Brasil, México, India, y USA. Entre estas naciones, República Dominicana, representado por Team Force 4707, logró posicionarse entre los primeros 17 seleccionados, luego formaron alianzas con otros grupos para enfrentarse a retos de trabajo en equipo y cooperación, donde los robots debían identificar objetos en formas de cubos y conos para ubicarlos en diferentes posiciones.

Los jóvenes dominicanos resultaron seleccionados como parte de la alianza ganadora de la competencia de robótica de Tallahassee, siendo la primera vez que un equipo dominicano gana esta competencia.

Ahora, el equipo de estudiantes dominicanos está siendo invitado a la Competencia Mundial de Robótica, llamada FIRST, que se celebrará en Houston, Texas, este 18 de abril.

FIRST es una competencia estadounidense que tiene como objetivo inspirar a los jóvenes en ciencia y tecnología. El concurso está dividido en 3 programas que se dividen por rango de edades, a partir de los 4 años: FIRST LEGO League , FIRST Tech Challenge y FIRST Robotics Competition, siendo esta última categoría la que incluye el concurso regional de Tallahassee.

Team Force 4707 está formado por 17 estudiantes, 13 del colegio Lux Mundi y 4 del Liceo San José Fe y Alegría. Además, el grupo es apoyado por 4 mentores.

Los equipos estadounidenses que forman parte de la alianza ganadora junto a Team Force 4707, son LED Robotics, SPAM Robotics y FRC Team 4592.

Relacionado