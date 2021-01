“Te pongo un hotel de cinco estrellas y luego decides”: la propuesta de un candidato peruano para las niñas violadas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PERٗÚ.- El candidato a la presidencia de Perú por el partido Renovación Popular, Rafael López Aliaga, planteó una polémica propuesta para las niñas que se quedan embarazadas como resultado de una violación, en el marco de una entrevista televisada en la que defendió su oposición total al aborto.

“A una niña violada decirle: mira, nueve meses te pongo un hotel de cinco estrellas, con piscina y todo, con tu alimentación y todo. Y a los nueve meses decides si quieres quedarte con tu bebé o das a tu bebé en adopción”, argumentó López Aliaga en el programa peruano.

El candidato conservador explicó que en Perú hay más de 200.000 familias que están buscando adoptar, así como de otros países: “Hay millones que quieren adoptar niños peruanos”, afirmó. Además, sostuvo que “un crimen no lleva a otro crimen”, porque “hay un bebé ahí, que está dentro del vientre de una niña violada”.

La conductora del programa no pudo evitar replicar al político. “¿Usted cree que a una mujer violada le interesa estar en un hotel cinco estrellas, señor?”, comenzó preguntando, mientras explicaba que esa mujer no esperaba una criatura “producto del amor”, sino que había sido víctima de la “peor agresión contra una mujer”.

“¿Por qué no darle a esa mujer la oportunidad de decidir, por dios santo, si quiere o no y si puede o no tener esa criatura, que no es producto del amor, que no es producto de una bendición divina? Peor una niña de 12 años violada por su padrastro, por el tío… ¿Qué rayos le puede importar un hotel de cinco estrellas a una mujer agredida?”, espetó la conductora.

Más de 1.000 niñas fueron madres en 2020

Por su parte, López Aliaga explicó que al decir hotel cinco estrellas en realidad se referían a “darle tranquilidad y que nadie la esté violando más, que tenga protección jurídica, que tenga tranquilidad, que tenga un lugar digno para vivir asegurado por el Estado”.

“Un crimen no lleva a otro crimen, no puedes matar a otro ser humano. Yo te lo digo con todas sus letras, después va a tener grandes problemas cerebrales esa niña o esa mujer”, aseveró el político, que se define como “defensor de la vida”, para concluir el motivo de su postura sobre el aborto.

El aborto es ilegal en Perú, salvo en caso de peligro para la salud o la vida de la madre. 1.174 niñas menores de 14 años fueron madres en 2020 y 19 en lo que va de este 2021. Ninguna de ellas ha tenido acceso a un aborto terapéutico, el único contemplado en la legislación del país, que pena cualquier otro tipo de interrupción del embarazo con hasta dos años de cárcel.

Fuente: RT