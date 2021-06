“Te amaré de por vida”: En medio de divorcio, Kim Kardashian envía mensaje de felicitación a Kanye West

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- A pesar de que la famosa socialité estadounidense, Kim Kardashian, se encuentra en medio de un divorcio de su exesposo y padre de sus cuatro hijos, el rapero, Kanye West, la empresaria no es tímida en asegurar que ama a su expareja sentimental.

Así lo manifestó a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde compartió una adorable postal familiar y aprovechó para felicitar al intérprete de “Gold digger” por su cumpleaños número 44.

“¡Feliz cumpleaños! Te amaré de por vida”, escribió la empresaria y estrella del show Keeping up with the Kardashians junto a una fotografía con tres de sus cuatro retoños: North, Saint y Chicago West, cuando eran bebés.

Kardashian también compartió en sus historias de Instagram varias fotografías del fundador de Yeezy, de quien solictó el divorcio en febrero de este año. Las imágenes fueron una de 1987 cuando apenas era un niño, otra de cuando eran pareja y una tercera de ambos con sus cuatrp hijos.

La foto cuenta con cientos de comentarios de sus seguidores preguntándose por qué tuvieron que terminar y manifestando la esperanza de una reconciliación.

“Espero que regresen”; “esto me puso triste”; “por favor, quédense juntos”; “mi concepto del amor”; “por favor, regresen sus vibras lo son todo. Kim no te des por vencida”, se lee en los comentarios del mensaje de Kim.

