TC realiza enhestamiento de la bandera nacional y ofrenda floral en ocasión del 177 aniversario de la Constitución

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El 177 aniversario de la Constitución proclamada el 6 de noviembre de 1844 reunió este lunes, día ocho, a jueces y servidores del Tribunal Constitucional (TC) en un tradicional acto de enhestamiento de la bandera nacional y de ofrenda floral ante el busto de Juan Pablo Duarte realizado en el frontispicio de la sede de la institución.

El presidente del órgano jurisdiccional, magistrado Milton Ray Guevara, encabezó la actividad junto al magistrado Justo Pedro Castellanos Khoury, coordinador de la comisión organizadora del Mes de la Constitución, y los magistrados Miguel Valera Montero y José Alejandro Vargas Guerrero, integrantes de dicha comisión junto a los jueces Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto del presidente, y Alba Luisa Beard Marcos.

Durante el acto, el magistrado Castellanos Khoury ofreció detalles del programa de actividades que estará realizando esta alta corte durante todo este mes e informó que durante esta edición, como medida preventiva ante la pandemia de COVID-19, el programa ha sido reducido y algunos eventos se realizarán con público reducido.

“Nosotros, en el Tribunal Constitucional, quedamos confiados de que así como lo hacemos cuando dictamos sentencias, con los cursos que desarrollamos durante todo el año, con estas actividades del Mes de la Constitución también lograremos promover que cada día más la Constitución dominicana sea un elemento que forme parte de la vida cada uno de los ciudadanos y ciudadanas”, manifestó el magistrado Castellanos Khoury.

Este miércoles, 10 de noviembre, a las siete de la noche, en el Auditorio Juan Bosch de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, se realizará la puesta en circulación de nuevas obras pertenecientes a las colecciones que cada año publica el Tribunal Constitucional: de la Colección Clásicos de Derecho Constitucional, la obra “Manual de Derecho Constitucional”, del Dr. Augusto Luis Sánchez Sanlley; de la Colección Discursos del presidente del Tribunal Constitucional, el tercer volumen de “Discursos del presidente”, del magistrado Milton Ray Guevara; y de la Colección IUDEX, la obra “Una aproximación al derecho penal económico dominicano”, del magistrado Manuel Ulises Bonnelly Vega.

El Mes de la Constitución concluye el domingo 14 de noviembre a las 8:00 de la mañana con la Caminata por la Constitución en el Jardín Botánico Nacional, que en esta ocasión tendrá un carácter prácticamente simbólico, debido al reducido número de participantes y a la implementación de los protocolos sanitarios correspondientes.

Castellanos Khoury informó que este año, acatando las disposiciones establecidas por las autoridades gubernamentales y otras normativas del protocolo COVID-19, la jornada conmemorativa no incluirá la tradicional Gala por la Constitución, evento cívico artístico-cultural que contribuye a la difusión de la cultura constitucional y que cada año reúne a cientos de personas en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito. En ese caso, la decisión es también una expresión de sensibilidad y de solidaridad del Tribunal Constitucional con la sociedad dominicana ante las graves y difíciles situaciones que, debido a la pandemia, han vivido y viven muchas familias, no solo en términos económicos, sino también emocionales, ante la pérdida de familiares y amigos. “Aunque siempre la hemos realizado de forma moderada, comedida, nos pareció que este no era el mejor momento para una actividad como esa, por lo que decidimos no realizarla”, explicó el magistrado Castellanos Khoury. Tampoco serán realizadas las Olimpíadas del Conocimiento ni la Jornada de Reforestación debido, fundamentalmente, a las medidas preventivas y de cuidado frente a la pandemia.

En el acto se incluyó la lectura de varios pensamientos del patricio Juan Pablo Duarte que cobraron vida en la voz de los magistrados del Tribunal Rafael Díaz Filpo, Eunisis Vásquez, Manuel Ulises Bonelly, Domingo Gil y Miguel Valera Montero. La interpretación de los himnos nacional y del TC estuvo a cargo de la Banda de Música de la Policía Nacional, dirigida por el capitán Matías Gregorio.

Entre los presentes en la actividad figuraron los magistrados Víctor Joaquín Castellanos Pizano, María del Carmen Santana de Cabrera y la secretaria Grace Ventura, directores y servidores institucionales en conexión virtual.

Relacionado