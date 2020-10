TC inaugura IV Taller Internacional de Periodismo con perspectiva de género

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Tribunal Constitucional (TC) dejó inaugurado el IV Internacional Taller de Periodismo con Perspectiva de Género, en un evento virtual en el que el magistrado Milton Ray Guevara, presidente del TC, destacó los importantes frutos que ha dejado esta actividad en su misión de concienciar a los periodistas sobre la forma correcta de representar a la mujer en los medios de comunicación.

El evento, que este año está dirigido a los comunicadores de la región sur e incluyó un módulo para el personal del órgano jurisdiccional, fue encabezado por el magistrado Ray Guevara y la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez, fundadora y coordinadora general del taller.

Al ofrecer las palabras de bienvenida, el doctor Ray Guevara dijo que “esta iniciativa ha dado importantes frutos, como la “Guía para informar con perspectiva de género” que constituye una herramienta de trabajo puesta a disposición de los periodistas para ayudarles a generar información neutral e inclusiva”.

El presidente del TC señaló artículos de la Constitución que establecen el trato igualitario entre mujeres y hombres, tales como los artículos 39, que proscribe la discriminación por razones de género; el 42, que condena la violencia intrafamiliar y de género; y el 55, que en su numeral 11 reconoce el trabajo del hogar como actividad económica.

“Sin embargo, no basta con que la Constitución proclame todo esto sin el compromiso ciudadano de garantizar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres… Los medios de comunicación, ahora también presentes a través de las nuevas tecnologías digitales, están llamados a ser colaboradores de primer orden para transformar determinadas percepciones negativas, propias de una cultura androcéntrica, que afectan la dignidad de la mujer”, afirmó Ray Guevara.

Resaltó, además, que este taller se ha extendido a las distintas regiones que conforman el territorio nacional y, en esta ocasión, incluye un módulo para los servidores constitucionales, quienes “también están llamados a ser entes de cambio para forjar una sociedad libre de discriminación y violencia contra la mujer en todas sus formas”.

“Queremos que todo el fruto de esta iniciativa que empezó en el año 2017, se extienda a todas las regiones del país y se siga profundizando en torno a las implicaciones y retos que tiene todo ejercicio periodístico con sentido de responsabilidad social”, expresó Ray Guevara.

El evento dio inicio con la conferencia inaugural a cargo de la profesora Juana Gallego Ayala, catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona, quien fue presentada por la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez, quien además moderó la sesión de preguntas del público participante.

En su disertación sobre el tema “Comunicación, periodismo y perspectiva de género en tiempos de pandemia. Estrategias y recomendaciones”, Gallego afirmó que la información rigurosa es más necesaria que nunca.

“Durante demasiado tiempo los medios de comunicación han mantenido un comportamiento frívolo, dando cabida a hechos insignificantes, perdiendo por completo la perspectiva de lo que significaba realmente informar”, señaló Gallego.

La experta observó, además, que a pesar de que las redes sociales han sido un canal de información fundamental, también son el espacio en que con mayor facilidad se difunde información falsa, rumores, bulos o datos no contrastados.

En este sentido, consideró que los medios de comunicación y sus profesionales deben reforzar la vigilancia para evitar publicar informaciones sin contrastar y defender su independencia, dando la voz sobre todo a personas expertas y a fuentes especializadas.

Hizo un llamado a intentar eludir la espectacularidad. “De los medios se espera que puedan priorizar dar información de contexto y no solo primicias. Si no podemos entender la complejidad de los problemas solo nos quedaremos con una idea superficial de lo que ocurre, pero no entenderemos ni sabremos interpretar por qué ocurre”, enfatizó Gallego.

El programa del primer día del taller incluyó también las disertaciones de Susana Guerrero Salazar, profesora titular del área de Lengua de la Universidad de Málaga, España, y del magistrado Manuel Antonio Ramírez Suzaña, juez presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento de San Juan de la Maguana.

Guerrero Salazar expuso sobre el tema “Sexismo en el lenguaje de las noticias. El papel de la prensa en la educación de los hablantes”; mientras que Ramírez Susaña habló de “La representación de la mujer en los medios de comunicación. Estereotipos de género”.

Sobre la actividad

El Taller Internacional de Periodismo con Perspectiva de Género es organizado cada año por la Unidad de Igualdad de Género del Tribunal Constitucional, con el fin de humanizar la comunicación y fomentar la conciencia crítica en los y las profesionales del periodismo y la comunicación social para que se transmita una imagen igualitaria y no estereotipada de mujeres y hombres.

El evento virtual se extenderá hasta mañana, viernes 23, con la participación de las periodistas argentinas Silvina Molina y Sandra Miguez, especializadas en comunicación con enfoque de género; así como el periodista Adalberto Grullón, director de Servicios Informativos Teleantillas.

“Responsabilidad social. Incorporación de agenda de género en los medios”, “Claves y estrategias de la ‘Guía para informar con perspectiva de género’ del TC” y “Comunicación en salud con enfoque de género. Abordaje de la pandemia”, son algunos de los temas que serán presentados durante esta actividad.

El Taller Internacional de Periodismo con Perspectiva de Género, que se realiza desde 2017, han participado cientos de periodistas, líderes de opinión, estudiantes de Comunicación Social y comunicadores de distintas regiones del país. En su primera versión estuvo dirigido al público de Santo Domingo; en el 2018 se celebró en Santiago, dirigido a participantes de la región norte y el pasado año, 2019, se realizó en La Romana, enfocado en periodistas y comunicadores de la región este.