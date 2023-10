TC dice alrededor de 2 mil personas asistieron a Primera Feria Constitucional Internacional sobre la Familia y la Igualdad

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Con la asistencia de alrededor de dos mil personas, el Tribunal Constitucional (TC) clausuró con éxito su Primera Feria Constitucional Internacional sobre la Familia y la Igualdad, en la que destacados magistrados, expertos y juristas nacionales e internacionales abordaron el tema desde diferentes ópticas.

Al pronunciar las palabras de cierre, la magistrada Alba Luisa Beard Marcos, coordinadora de la Comisión de Igualdad de Género del TC, agradeció a todos los que colaboraron para la realización de este proyecto que tuvo la intención de aportar y servir de referente, con el abordaje de temas de extrema sensibilidad que atañen a la familia y su dignidad.

«El objetivo de esta Primera Feria Constitucional Internacional sobre la Familia y la Igualdad ha tenido como propósito cultivar, desde una óptica integral, el principio de igualdad entre hombres y mujeres y en el seno de las familias en sentido general, con la finalidad de fomentar el derecho a vivir una vida sin violencia», expuso.

Beard Marcos indicó que el programa fue pensado para que todo público se sintiera acogido, con las conferencias y coloquios, la publicación de revistas que honran a dominicanas destacadas, el Taller sobre Periodismo con Perspectiva de Género y la audiencia simulada con niños, niñas y adolescentes de diferentes centros educativos.

Asimismo, dijo que les llenó de satisfacción poder agrupar a jueces y representantes de altas cortes de Uruguay, España, Perú, Chile, Costa Rica y República Dominicana, así como expertos de diferentes países. «Sin duda, esto constituye una muestra fehaciente y veraz de que todos queremos aportar para concebir sociedades más justas y por supuesto, garantistas, con espacios de diálogo como estos, que permiten la concientización, sensibilización e intercambio de ideas en procura de una vida libre de violencia», añadió.

Reconocimiento al magistrado presidente

Al final de la actividad, la Comisión de Igualdad de Género reconoció al magistrado presidente, Dr. Milton Ray Guevara, por su apoyo incondicional a las iniciativas realizadas para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres y una vida sin violencia.

El magistrado Manuel Ulises Bonnelly Vega, quien habló en nombre de la comisión, definió al magistrado presidente como un gran maestro, caballero, profesional, excelente administrador y ser humano.

«Yo puedo testimoniar en los casi tres años que tengo en el tribunal, y mis colegas no me dejaran mentir, que Milton Ray Guevara es un excelente administrador, así lo ha demostrado a lo largo de toda su carrera privada y pública, donde le ha tocado administrar lo ha hecho con eficiencia y transparencia absoluta», expresó.

«La historia evoluciona, la historia avanza, llegará el momento en que corresponda que alguien tenga que tomar el timón que don Milton ha llevado maravillosamente durante los primeros doce años de vida del Tribunal Constitucional y yo puedo decir con propiedad, que será difícil encontrar quien pueda calzar esas sandalias de la misma forma que lo ha hecho Milton Ray Guevara», indicó.

Al recibir la placa, el magistrado Ray Guevara valoró el gesto y afirmó que su trabajo es una ofrenda para Dios, el pueblo dominicano y su familia, y que cumplir con sus obligaciones es algo que aprendió desde muy joven.

Precisó que cuando se tiene una responsabilidad pública no puede pensar en reconocimiento, pues lo esencial es hacer el trabajo.

«Yo siempre he pensado que cuando se cumple con un deber o con una obligación no hay necesidad de reconocimiento… ahora bien, yo me crié en un ambiente mitad evangélico y mitad católico, por esto tuve la gran ventura de ir al catecismo de la Iglesia católica y a la escuela dominical de la Iglesia evangélica dominicana y eso me ayudó a entender que, cuando uno tiene algún tipo de responsabilidad, tiene que asumirla plenamente», manifestó

Actividades realizadas en el evento

La Primera Feria Constitucional Internacional sobre la Familia y la Igualdad inició el jueves 28 de septiembre con la conferencia inaugural a cargo de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, Dra. Doris Morales Martínez, quien se refirió al tema «Valores constitucionales de la familia y la niñez en la Constitución de Uruguay». El magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pizano leyó la hoja de vida de la disertante.

Ese mismo día se presentó la conferencia «Masculinidades positivas para las familias: hombres, igualdad y valores democráticos», a cargo del Lic. Ritxar Bacete González, antropólogo especialista en masculinidades, quien fue presentado por el magistrado Miguel Aníbal Valera Montero.

La magistrada emérita de la Suprema Corte de Justicia, Esther Agelán Casasnovas, abordó el tema «Ciberacoso o ciberstalking. ¿Cómo afecta a la familia?» y la lectura de su hoja de vida estuvo a cargo del magistrado José Alejandro Ayuso.

Durante la feria se llevó a cabo el Taller Internacional Periodismo con Perspectiva de Género, en el que se trataron los temas «Derecho constitucional al respeto de la dignidad de las personas frente a la libertad de expresión», a cargo del experto constitucionalista Cristóbal Rodríguez y «La responsabilidad de los medios de comunicación en la proyección de la familia y la igualdad entre hombres y mujeres», a cargo de la Dra. Susana Guerrero Salazar.

La presentación de la hoja de vida de los conferencistas estuvo a cargo del magistrado Domingo Gil y de la magistrada Alba Luisa Beard Marcos, respectivamente. Las palabras de cierre del taller fueron pronunciadas por la magistrada emérita del TC Katia Miguelina Jiménez Martínez.

La última actividad del primer día fue la puesta en circulación de obras «Mujeres de la historia dominicana. Un homenaje», «Juezas de las altas cortes de la República Dominicana» y «Comisión de Igualdad de Género. Discursos del presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana».

El segundo día de la feria, el viernes 29 de septiembre, inició con la presentación de la conferencia «Derecho constitucional de la familia y protección de la niñez», a cargo de la magistrada Eunisis Vásquez Acosta, integrante de la Comisión de la Comisión de Igualdad de Género.

También se llevó a cabo una audiencia simulada del Tribunal Constitucional, con niños, niñas y adolescentes de diferentes centros educativos públicos y privados, con el tema «Derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes». El magistrado Miguel Aníbal Valera Montero pronunció las palabras de cierre de esta actividad coordinada por la letrada de Presidencia Maribel Reyes.

En el marco de la feria se desarrolló el conversatorio «Derecho constitucional a vivir una vida sin violencia», en el que participarán la magistrada Luz Pacheco, vicepresidenta del Tribunal Constitucional de Perú; la magistrada Rosa Pérez, jueza del Tribunal Superior Electoral dominicano; el magistrado del TC dominicano Manuel Ulises Bonnelly Vega y su homólogo del TC español, Enrique Arnaldo Alcubilla. La moderadora fue la Dra. Dilia Leticia Jorge Mera, viceministra de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana del Ministerio Administrativo de la Presidencia.

Otro interesante conversatorio trató las «Sentencias emblemáticas de cortes y tribunales constitucionales que protegen y garantizan la unión familiar, la niñez, adolescencia y la igualdad entre mujeres y hombres», con la participación de las ministras Daniela Marzi y Natalia Muñoz, del Tribunal Constitucional de Chile; el magistrado José Roberto Garita Navarro, de la Sala de lo Constitucional de Costa Rica; la magistrada Nancy I. Salcedo, jueza de la Suprema Corte de Justicia dominicana, y el magistrado del TCRD Víctor Joaquín Castellanos Pizano. Este conversatorio estuvo moderado por el Dr. Nassef Perdomo Cordero y la presentación de la hoja de vida de cada uno de los conferencistas estuvo a cargo de la secretaría del TC, Grace Ventura Rondón.