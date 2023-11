Taylor Swift y Olivia Rodrigo aspiran a liderar las nominaciones de los Grammy 2024

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES, EE.UU.- La Academia de la Grabación de EE.UU. da a conocer este viernes las nominaciones de la 66 edición de los Grammy con todas las miradas puestas en Taylor Swift, Olivia Rodrigo y Miley Cyrus, además de figuras de la música latina como Karol G o Shakira.

Después de que Beyoncé hiciera historia en la última entrega como la artista con mayor número de premios Grammy acumulados (32), todo hace indicar que la gala de 2024, prevista para el próximo 4 de febrero, tendrá un marcado cariz femenino.

Y es que la prensa especializada coincide al destacar nombres como los de Swift, Cyrus, Rodrigo o Sza para liderar las nominaciones de una gala que volverá a celebrarse en el recinto Crypto.com Arena, la casa del equipo de baloncesto Los Angeles Lakers.

Swift, premiada en doce ocasiones, espera que su disco «Midnights», el cual presentó en octubre de 2022 antes de embarcarse en su exitosa gira internacional «The Eras Tour», le granjee candidaturas para la categoría reina -álbum del año-, canción del año y grabación del año.

Por su parte, Rodrigo, quien en su corta trayectoria ha sido nominada en siete ocasiones y ya cuenta con tres galardones, aspira a tener un regreso triunfal gracias al álbum «Guts», del que se desprenden aclamados temas como «Vampire».

Además, el segundo disco de estudio de Sza, titulado «SOS», tiene muy encaminada su nominación a álbum del año tras comandar la lista Billboard 200 durante diez semanas y competir con el trabajo discográfico «Renaissance», de Beyoncé, en los BET Awards, premios destinados a artistas afroamericanos.

La contienda a álbum del año también tiene entre sus favoritos a los raperos Drake y 21 Savage con «Her Loss», el trío Boygenius con «The Record», a Lana Del Rey con «Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd», o a la banda de rock Foo Fighters con «But Here We Are».

«Flowers», de Miley Cirus, presente en todas las quinielas

En cuanto a la carrera para el apartado a grabación del año, Miley Cyrus sobresale con su popular «Flowers», perteneciente al disco «Endless Summer Vacation».

Esta categoría reconoce a los productores, cantantes, ingenieros de sonido y otros miembros del equipo, mientras que la de canción del año va destinada a todos los compositores de un tema.

El sencillo «Kill Bill», de Sza, también se perfila como uno de los grandes títulos a tener en cuenta, sin descartar «Lift Me Up», de Rihanna; «Anti-Hero», de Taylor Swift; «Boy’s a Liar, Pt. 2», de PinkPantheress y Ice Spice; o la nueva versión de «Fast Car», originalmente de Tracy Chapman y ahora interpretado por Luke Combs.

Cyrus, Swift, Sza, Rihanna, junto a los demás compositores de sus temas anteriormente mencionados, también cuentan con amplias posibilidades de terminar entre los finalistas de canción del año.

Asimismo, Lana Del Rey con «A&W», Jelly Roll con «Need a Favor», Morgan Wallen con «Last Night», Rodrigo con «Vampire» y Lil Durk junto a J. Cole con «All My Life», completan la lista como sólidos aspirantes en dicha categoría.

El fenómeno Peso Pluma busca consagrarse en los Grammy

El acento latino en las categorías generales podría llegar con el mexicano Peso Pluma, que alcanzó la fama internacional con el tema «Ella baila sola» junto a Eslabón Armado, y podría colarse en la reputada terna de mejor nuevo artista.

A esa misma selección aspiran la rapera Ice Spice, quien triunfó junto a Taylor Swift con el tema «Karma», la estadounidense Gracie Abrams, la rapera PinkPantheress, el rapero Jelly Roll o la cantautora Coco Jones.

Dentro de las categorías latinas, la colombiana Karol G, quien estrenó este año su disco «Mañana será bonito», y su compatriota Shakira, que batió récords con el tema «Bzrp Music Sessions, Vol. 53», son las que parten con más posibilidades de lograr alguna nominación.

Las nominaciones se desvelarán este viernes a las 7.45 horas de la Costa Oeste estadounidense (15.45 hora GMT) a través de un evento en vivo que se podrá seguir en la página oficial y en el canal de YouTube de la Academia de la Grabación de Estados Unidos.

La 66 edición de los Grammy contará con la particularidad de incluir tres nuevas categorías: mejor interpretación de música africana, mejor grabación pop dance, y mejor álbum de jazz alternativo.

La organización no contemplará ningún tipo de música que haya utilizado inteligencia artificial como parte de su proceso de creación.