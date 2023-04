Taylor Swift y Joe Alwyn se habrían separado de “forma amistosa”; las redes estallan

EL NUEVO DIARIO, ESTADOS UNIDOS. – La cantante Taylor Swift y Joe Alwyn habrían terminado su relación después de 6 años, informó en exclusiva el medio Entertainment Tonight, quien aseguró que se separaron “amistosamente” desde hace unas semanas.

Usuarios en redes sociales pusieron en tendencia el hashtag “Ya no creo en el amor” como consecuencia de la ruptura entre Swift y Alwyn, porque, de acuerdo con los internautas, era una de las relaciones más fuertes dentro del medio artístico. Incluso la prensa categorizó este romance como uno de las más sólidos en el mundo del entretenimiento.

“Yo quiero creer que la ruptura es sólo un rumor, pero también recuerdo que Joe no le ha dado like a ningún post de Taylor (cuando antes reaccionaba a los 5 segundos)”, “Que termino con la persona a la cual le escribió Delicate, definitivamente ya no creo en el amor”, “Taylor y Joe han roto, ya no creo en el amor”, “Sin más por decir me salgo de redes, ya no creo en el amor”, son algunos de los comentarios de los internautas sobre la ruptura amorosa de la cantante y el actor.

De acuerdo con ET, la terminación de la relación fue de manera amistosa sin iniciar ningún tipo de controversia ni de polémica en torno al suceso. Además detalló que por este hecho es que no se ha visto a Joe Alwyn en ninguno de los conciertos que hasta el momento otorgó la intérprete de Anti Hero como parte de su gira The Eras Tour, donde recopilará un conjunto de canciones pertenecientes a todos sus discos hasta la fecha.

Desde el inicio de la relación amorosa entre Alwyn y Swift intentaron mantener un bajo perfil, sin embargo fue a través de sus canciones que la intérprete de Bad Blood demostró todo el amor que siente (o sentía) por su ahora presunta expareja. La primera de estas canciones es …Ready For It? donde documentó el inicio de su relación, también tenemos Delicate, considerada como una de sus canciones más románticas, que dedicó a Alwyn cuando se estaban conociendo, además tiene una frase que alude al color de ojos de su supuesto exnovio.

También figura en esta lista la canción Lover donde Taylor Swift aseguró encontrar a su “otra mitad”, además se la dedicó en uno de sus aniversarios. Y para finalizar, porque las canciones que ella le dedicó son muchas, pondremos Daylight, pista donde la letra habla sobre encontrar el amor verdadero después de sufrir decepciones y “altibajos”.

Debido a esta gran cantidad de canciones que le dedicó Swift a su ahora expareja fue que los usuarios de redes sociales explotaron en comentarios refiriéndose a esta ruptura como una “decepción” que los llevó a ya no creer en el amor. “Abril apenas empieza y yo ya no creo en el amor” “Gente, yo ya no creo en el amor, no acepto vivir en un mundo donde Taylor ya no esté con la persona por la que escribió Invisible String”.

Sin duda alguna esta ruptura amorosa afectó de una manera extraordinaria a todos los seguidores de la cantante estadounidense.

Actualmente Taylor Swift se encuentra de gira por su The Eras Tour, categorizada como una de las más importantes de su carrera y de todo el 2023, en cada uno de los conciertos cantará por más de 3 horas, tiempo donde interpretará más de 40 canciones que forman parte de toda su discografía hasta el momento. Tendrá 13 cambios de vestuario y una gran cantidad de escenografía.

De acuerdo con una revista especializada en negocios, la cantante tendrá una ganancia aproximada de 500 millones de dólares al finalizar esta gira por Estados Unidos cuando termine el próximo mes de agosto, donde cerrará este tour con un concierto en California.

La noticia se dio a conocer este sábado 8 de abril, mismo día que la cantante de 33 años se dirige hacia Florida donde se presentará la próxima semana en Raymond James Stadium, en Tampa. Por el momento ninguno de los dos famosos se pronunció al respecto.

