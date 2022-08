Taylor Swift gana el primer premio y anuncia nuevo álbum en los MTV VMA

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA JERSEY. – Taylor Swift se llevó a casa el primer premio en los MTV Video Music Awards 2022 el domingo antes de cerrar el espectáculo con un anuncio sorprendentemente grande: su nuevo álbum.

“Pensé que sería un momento divertido decirles que mi nuevo álbum sale el 21 de octubre”, dijo Swift después de ganar el video del año por su proyecto “All Too Well: The Short Film” (versión de 10 minutos). que reclamó el mejor video y dirección de formato largo. Te contaré más a medianoche.

Swift dijo en las redes sociales que su próximo décimo álbum de estudio se llamaría “Midnights”, que, según ella, incluirá “historias de 13 noches de insomnio repartidas a lo largo de mi vida”. Su próximo álbum llega después de que lanzara “Folklore” y “Evermore”. Ambos proyectos salieron con cinco meses de diferencia hace dos años. “Folklore” ganó el álbum del año en los Premios Grammy 2021.

La revelación de la estrella del pop se produjo al final de su discurso de aceptación, donde elogió a las otras mujeres en la categoría, que incluían a Doja Cat y Olivia Rodrigo.

“Sé con cada segundo de este momento que no podríamos hacer este cortometraje si no fuera por ustedes, los fanáticos”, dijo. “No sería capaz de volver a grabar mis álbumes si no fuera por ti. Me animaste a hacer eso”.

“Ponemos todo nuestro corazón en esto”, dijo Swift.

El rapero Jack Harlow dejó su huella durante todo el espectáculo. Inició el espectáculo con una actuación dentro de un avión simulado caminando por el pasillo mientras interpretaba su exitosa canción “First Class”, que fue muestreada por “Glamorous” de Fergie. El rapero se unió a Fergie en el escenario, quien vestía un vestido plateado brillante con las palabras rojas “First Class”, mientras cantaba su jam de 2006.

“Gracias a Fergie por venir conmigo esta noche y limpiar esta canción”, dijo Harlow después de que “First Class” ganara el premio a la canción del verano más adelante en el programa. “La belleza de esta canción es que la gente no se da cuenta de que es tan hip-hop debido a la muestra. Traer a Fergie a la mezcla de esta manera significa mucho para mí. Es realmente un círculo completo. ‘Glamorous’ fue una de las canciones más importantes de mi infancia”.

Johnny Depp hizo una aparición sorpresa como el Hombre Luna casi tres meses después del veredicto en su juicio por difamación con su ex esposa Amber Heard. El actor de 59 años parecía flotar desde el techo mientras vestía el icónico traje de astronauta con su rostro insertado digitalmente en el casco del traje.

“¿Y sabes qué? Necesitaba el trabajo”, dijo Depp a la audiencia en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey.

Lizzo hizo bailar a Taylor Swift desde su asiento mientras interpretaba su nuevo sencillo “2 Be Loved (Am I Ready)”. Lizzo ganó un premio a mejor video por “About Damn Time”.

Se llamó a Harlow para que volviera al escenario a recoger el primer premio del programa por su aparición como invitado en la canción “Industry Baby” de Lil Nas X, que ganó por mejor colaboración, dirección de arte y efectos visuales. Harlow, Lil Nas X y Kendrick Lamar ingresaron a los premios empatados entre los principales nominados con siete cada uno.

“Este es para los campeones”, dijo Lil Nas X antes de que Harlow le agradeciera la colaboración en el sencillo que encabezó las listas.

