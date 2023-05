Taylor Swift enfurece contra guardia de seguridad que maltrató a una fanática en su show

EL NUEVO DIARIO SANTO DOMINGO. – Taylor Swift dio su segundo concierto en Filadelfia como parte de su gira The Eras Tour, el show se estaba llevando a cabo con total normalidad, hasta que un incidente con un miembro del equipo de seguridad, hizo molestar a la cantante por su trato a los fanáticos.

Taylor estaba interpretando la canción “Bad Blood”, cuando un guardia de seguridad empujó a una fan, por lo que la artista dejó de cantar para reprender al guardia, quien no hacía caso a los gritos de Swift.

“¡Hey, detente, ella no está haciendo nada!”, se puede escuchar de parte de la cantante en los videos grabados por el público.

Finalmente, el guardia de seguridad fue retirado del lugar y los fanáticos siguieron disfrutando del concierto. Briana Layfield, usuaria de TikTok que subió el video donde se puede apreciar que el guardia estaba siendo muy brusco con las personas que se acercaban a la barricada que divide al público del escenario.

Según el relato de la usuaria, el guardia empujó hacia atrás a la chica que se subió a la barricada para tomar mejores fotos y videos de Swift, lo que desató la ira de la cantante.

«Hey Taylor Swift, gracias de parte de todos nosotros en el suelo por gritarle a ese guardia de seguridad. Él fue un dolor en el trasero toda la noche y el hecho de que esto sucedió durante Bad Blood hizo aún mejor. PD, el espectáculo fue fenomenal”, se lee en la descripción del video subido por Briana Layfield.

Sólo un día después de estos acontecimientos, se dio a conocer que la chica que fue atacada por el guardia de seguridad se llama Caitlin Gabell. La fanática de Swift compartió un video en TikTok donde contó los acontecimientos, y además, reveló que la misma Taylor le regaló entradas para su show del domingo.

“Estábamos bailando, divirtiéndonos y a él no le gustaba. Y Taylor se dio cuenta de que me estaba divirtiendo y que a él no le gustaba y a ella no le gustaba y entonces básicamente fue escoltado fuera. Y nos ofrecieron entradas gratis. No fue una locura, sólo un grupo de chicas pasándolo bien y él no quería divertirse”, declaró Gabell sobre lo sucedido.

Por: Mariajosé López.

Not sure what happened during Bad Blood but it was enough Taylor needed to get involved… #erastour #taylorswift #tserastourphilly pic.twitter.com/JcJMmi0dOJ — Nicolle Bradford (@NicolleBradford) May 14, 2023

