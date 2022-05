Taylor Jenkins prácticamente descarta a Morant para el cuarto juego ante los Warriors

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MEMPHIS.- La presencia de Ja Morant en el cuarto partido de la serie ante los Golden State Warriors se antoja bastante improbable. Así lo ha asegurado su entrenador Taylor Jenkins, que no se mostró demasiado optimista cuando se le preguntó al respecto y aseguró que es probable que el base tenga que ver el partido desde el banquillo.

«Aún tiene que someterse a varias evaluaciones, pero por lo que me han dicho hay muchas opciones de que no pueda jugar» aseguró el técnico, que con todo dejó una pequeña puerta abierta a que las últimas pruebas cambien cambien la situación.

Ja sufrió su lesión en el tercer encuentro, al parecer en una acción en la que Jordan Poole le agarra la rodilla en un movimiento un tanto extraño. Ha sido mucho lo que se ha debatido al respecto desde entonces, pero lo cierto es que da la sensación de que se trata de un incidente fortuito mientras el escolta trataba de alcanzar el balón, pues cuesta imaginar que tenga la velocidad de reacción y la precisión anatómica para obrar intencionadamente en cuestión de décimas de segundo. Así lo ha considerado la propia NBA, que, según asegura Ohm Youngmisuk, periodista de ESPN, no abrirá ninguna investigación al respecto.

Esta no será la primera vez que Memphis tenga que enfrentarse a la baja de su estrella (de confirmarse finalmente), pues ya durante la temporada regular Morant se perdió un total de 26 partidos, y lo cierto es que los suyos no parecieron resentirse. Los de Jenkins firmaron un impresionante balance de 21-5 en dichas ausencias, un ritmo que, extrapolado a 82 encuentros, les habría hecho terminar la temporada regular en primera posición. Esto es evidentemente una boutade que no lleva a ningún sitio, pero si hay un equipo que ha demostrado saber funcionar sin su mejor jugador, esos son los Grizzlies.

No obstante, resulta también evidente que el contexto de los playoffs no es el mismo que el de la temporada regular, y en lo que va de serie los de Tennessee se está mostrando más dependientes de Morant que entre octubre y abril. Ja está promediando en esta serie 38,3 puntos por partido en 27,7 tiros de campo, es decir, está lanzando 7 veces más y asumiendo una carga anotadora 11 tantos mayor que en regular season, lo que posiblemente le haga más difícil de reemplazar. ¿Tienen los de Jenkins la capacidad de volver a sobreponerse a su pérdida en el momento más importante de su temporada? Quizás queden unas horas para descubrirlo.

