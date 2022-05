Taylor Jenkins niega que los Memphis Grizzlies sean un equipo ‘sucio’

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, OAKLAND.- Los cuatro días de descanso de la serie entre Grizzlies y Warriors no han logrado templar ánimos. Memphis lleva toda la temporada desplegando un juego basado en el contacto físico. Hasta ahora, esto no había sido objeto de críticas, pero la falta flagrante que Dillon Brooks acometió sobre Gary Payton II ha disparado el debate. Steve Kerr declaraba al término del partido que el de los Grizzlies había sobrepasado la línea y ayer mismo la liga anunciaba que Brooks sería sancionado con un partido. Hoy es Taylor Jenkins el que ha salido a dar la cara por su equipo. «Estamos en el punto más lejano a ser sucios» asegura el técnico en su última comparecencia.

Fue el propio Kerr el que puso ese apelativo en la palestra. «No sé si ha sido intencionado, pero ha sido ‘sucio’» decía refiriéndose al lance. Como en tantas otras ocasiones, la discusión mediática ha tomado la parte por el todo, refiriéndose a los Grizzlies como conjunto de dudosa limpieza deportiva. Jenkins no podía evitar atisbar cierta ironía. «Hay una narrativa circulando sobre los dos primeros partidos. Había oído antes que teníamos que ser más físicos [para competir con los Warriors]». El entrenador de Memphis no andaba con paños calientes y se mostraba muy serio a la hora de cortar dicha narrativa de raíz. «Por ahí circula la palabra ‘sucio’. Miro al vestuario y a la cultura que exudamos… Somos competitivos, y quiero que esa palabra desaparezca rápido» zanjaba Jenkins.

El técnico no quiso hacer comentarios sobre la similar narrativa iniciada por la expulsión de Green en el primer partido. Dray también fue excluido de aquel encuentro por una dura falta sobre Brandon Clarke, aunque él no ha sido sancionado con partidos y no ha causado una lesión grave en su rival como sí lo ha hecho Brooks con el codo de Payton. Eso sí, sus beligerantes gestos con el público ya le han costado una multa.

