Taveras califica de vergonzoso que MP busque expectativas “que no podrá cumplir”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El secretario general de la Fuerza Nacional Progresista, José Ricardo Taveras, calificó de vergonzoso que “el Ministerio Público gaste tantos esfuerzos en generar expectativas que están conscientes que no podrán cumplir, diciendo cosas que, si bien a veces tienen algo de ciertas, carecen de veracidad”.

Taveras dijo que “es cierto que culminaron la presentación de sus pruebas en el caso Odebrecht. De 1700 prometidas, quedaron en menos de mil”.

Aseguró que puede dar fe de que en el caso del exsenador por San Cristóbal, Tommy Galán, “aportaron certificados de elección, actas de nacimiento, acta de matrimonio de un hermano para demostrar que la esposa de éste es su cuñada, declaraciones juradas que cualquiera encuentra en internet. En fin, de todo menos documentos que sustenten la tesis del soborno”.

Asimismo, criticó a la procuradora general de la República, Miriam Germán, luego de que la entidad que dirige publicara en sus redes una imagen alusiva al avance del MP en la “incorporación de pruebas contra Roberto Rodríguez y Tommy Galán”.

El también abogado, dijo que no tiene idea “de quién puede estar aconsejando a la magistrada Mirian Germán que, en una procuraduría bajo su liderazgo, se cometa el error de seguir estimulando un Ministerio Público recostado de la comunidad mediática más que de la calidad de sus investigaciones”.

Señaló que Germán “es la llamada a templar los ánimos y a bajar la temperatura alta de aquellos que no comprendan que el servicio no está en el ruido, sino en la eficacia frente al tribunal”.

“Me preguntó: ¿Qué clase de intereses o pasiones pueden conducir a que una gestión de la que todos esperamos lo mejor, juegue su credibilidad pagando los platos rotos de Jean Alain Rodríguez?”.

Se recuerda que Roberto Rodríguez y Tommy Galán, al igual que Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga Arseno y otros encartados están siendo investigados por el supuesto soborno de US$92 millones de dólares hechos por constructora brasileña Odebrecht.

— José Ricardo Taveras (@JoseRicardoTB) May 12, 2021

1. No tengo idea de quién puede estar aconsejando a la Mag. Mirian German, que en una @ProcuraduriaRD bajo su liderazgo, se cometa el error de seguir estimulando un MP recostado de la comunidad mediática más que de la calidad de sus investigaciones. Debe avergonzar al país que su pic.twitter.com/qf1lpE2csb

— José Ricardo Taveras (@JoseRicardoTB) May 12, 2021

2. MP gaste tantos esfuerzos en generar expectativas que están conscientes que no podrán cumplir, diciendo cosas, que si bien a veces tienen algo de ciertas, carecen de veracidad. Ej., es cierto que culminaron la presentación de sus pruebas en el caso Odebrecht, de 1700 —-

— José Ricardo Taveras (@JoseRicardoTB) May 12, 2021

4. encuentra en internet, en fin, de todo menos documentos que sustenten la tesis del soborno. La Mag. es la llamada a templar los ánimos y a bajar la temperatura alta de aquellos que no comprendan que el servicio no está en el ruido, sino en la eficacia frente al tribunal. Me

— José Ricardo Taveras (@JoseRicardoTB) May 12, 2021