Tatum revela que lleva varios meses lidiando con problemas en su muñeca

EL NUEVO DIARIO, BOSTON.- Los aficionados de Boston Celtics recibieron más malas noticias después de la derrota en el tercer partido ante Milwaukee Bucks. Al finalizar el encuentro, Jayson Tatum reveló a la prensa que ha estado lidiando con una irritación en su muñeca durante los últimos meses de competición. Al parecer, la lesión se ha agravado después de una fuerte caída provocada por la estrella de los Bucks: Giannis Antetokounmpo.

«Esa lesión es algo con lo que he estado lidiando probablemente durante dos meses», declaraba el jugador de los Celtics. «No es nada anormal, nada con lo que no haya estado lidiando. Me caí sobre la muñeca probablemente como hace dos meses y un poco de descanso habría estado bien», explicaba.

Al menos por ahora, parece que la lesión no es motivo de gran preocupación. Tatum ha logrado jugar con molestias a lo largo de la temporada y no parece que vaya a perderse ningún partido de esta serie. Sin embargo, es algo a lo que hay que estar atento a medida que avanzan los playoffs. Sin ir más lejos, en su último partido ante los Bucks firmó una de sus peores actuaciones de este curso, terminando con solamente 10 puntos y 3 asistencias.

Con la eliminatoria 2-1 a favor de Milwaukee Bucks, los Celtics van a necesitar todo su arsenal de estrellas para el cuarto partido. Los de Ime Udoka no pueden permitirse que un jugador tan importante como Tatum no rinda a su nivel habitual por lo que el estado de esa muñeca puede ser decisivo.

