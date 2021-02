Tatum relata su experiencia tras el COVID-19: “Afecta mi respiración”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- La joven estrella de los Boston Celtics, Jayson Tatum, ha sido uno de los tantos jugadores afectados por el nuevo coronavirus. El alero ya se ha recuperado y ha vuelto a la rotación de su equipo, pero los efectos del COVID-19 todavía lo tienen a mal traer en su rendimiento. Así lo ha reconocido el propio jugador, en una entrevista brindada a ESPN este martes.

“Creo que afecta un poco mi respiración”, dijo Tatum. “He experimentado algunos partidos en los que, no quiero decir que estaba luchando por respirar, pero te cansas mucho más rápido de lo normal. Solo por correr arriba y abajo de la cancha un par de veces, es más fácil quedarme sin aliento o cansarme mucho más rápido. Me he dado cuenta de eso desde que tuve el coronavirus. Es algo en lo que estoy trabajando”.

La estrella de los Celtics se perdió cinco juegos en enero después de dar positivo por COVID-19, y ya ha jugado en once encuentros de su equipo desde que regresó a la rotación el 25 de enero. Si bien es cierto que se ha notado una baja en su nivel, su gran talento le ha permitido promediar 24,5 puntos con un 42,7 por ciento de efectividad en tiros, desde su regreso.

Que un atleta de tan alto nivel, que se presume sano, y de solo 22 años, todavía sienta los efectos del virus casi un mes después muestra cuán graves pueden ser los síntomas de esta enfermedad que ha golpeado tan duro al mundo entero. Y Tatum no es el único jugador de la NBA que ya se ha expresado públicamente para mencionar los problemas que le ha traído este virus.

“No es algo que siento todo el partido”, agregó Tatum en la entrevista. “Son solo ciertos tramos en los que la respiración está un poco fuera de control. Hablo con el personal médico y con el cuerpo técnico al respecto. Ha mejorado desde el primer juego que volví, así que supongo que es un proceso largo. He hablado con otros muchachos que lo han tenido, y dicen que experimentaron lo mismo, y que simplemente mejora con el tiempo”.

Lo cierto es que los Celtics necesitan a su estrella al máximo nivel cuanto antes. Tatum está promediando 25, puntos, 7,1 rebotes y 4,5 asistencias por partido en lo que va de temporada. Si bien es cierto que los de Boston se ubican cuartos en la Conferencia Este con un récord de 14-13, el aporte de Tatum será vital si quieren mantenerse en lo alto y no ceder posiciones.