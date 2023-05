Tatum: «Me torcí el tobillo y eso me afectó el resto de la noche»

EL NUEVO DIARIO, CHICAGO, EE.UU.- Jayson Tatum, líder de los Boston Celtics, expresó este lunes su frustración por la torsión de tobillo sufrida en la primera jugada del séptimo partido de las finales del Este de la NBA perdido contra los Miami Heat y reconoció que el dolor le afectó «el resto de la noche».

«Vi el vídeo (de la lesión) al acabar el partido. Cuando caí se me torció el tobillo, es duro. Me afectó el resto de la noche. Me frustra porque fui la sombra de mí mismo», consideró Tatum en la rueda de prensa posterior al partido del TD Garden.

Tatum se torció el tobillo izquierdo en la primer acción ofensiva de los Celtics y, pese a seguir compitiendo, no logró forzar sus jugadas y acabó con catorce puntos y once rebotes.

Los Celtics, que estaban a un paso de las Finales NBA y de lograr una histórica remontada de 0-3 a 4-3 en una serie de ‘playoffs’, perdieron 103-84 en el TD Garden contra los Heat.

Boston pagó sus bajos porcentajes en tiros, con un modesto nueve de 42 en triples (21 %), mientras que los Heat conectaron catorce de 28.

«No tiramos bien, eso nos impactó en el partido y nos ralentizó», consideró Tatum.

Su compañero Jaylen Brown, que metió 19 puntos, expresó su frustración y su remordimiento por no completar la remontada.

«Fue un partido pésimo. Tatum se lesionó en la primera jugada, no se podía mover, fue duro. Mi equipo me dio el balón y yo me quedé corto. (…) Fracasamos, fracasé, es difícil pensar en otras cosas», dijo.

Los Heat se clasificaron para las Finales de la NBA, en las que se medirán con los Denver Nuggets al mejor de los siete partidos, a partir de este jueves en Colorado.

