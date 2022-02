Tatum lidera a los Celtics a su octavo triunfo seguido; Horford anota ocho

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BOSTON.- La presencia de Jayston Tatum en el quinteto inicial del Team Durant no dolió tanto gracias a que Andrew Wiggins también formaba parte de él. Pero aún así, la campaña del As de los Celtics cumple de milagro para justificar su titularidad en el All-Star, y sólo la baja de Durantula le ha permitido colarse in extremis.

El alero, con el partido de esta tarde, se reivindica en un mes de febrero que no está, por el momento, a la altura de sus números de enero y diciembre. Autor de 38 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias, 2 tapones y un robo ha sido la causa total de que el conjunto de Boston se imponga a los Atlanta Hawks de Trae Young. El base, el otro All-Star presente en el parquet del Garden, también firmó una gran velada en lo personal con 30 puntos y 10 asistencias, pero no le ha bastado para alcanzar el triunfo, y con dos derrotas seguidas los Hawks siguen 10º del Este, al borde del precipicio y con Wizards y Knicks echándoles su aliento en el cogote. Poca banca Ime Udoka usó una rotación extremadamente corta de sólo ocho jugadores mientras que la de Altanta se pierde en el exceso. Aun con la baja de Collins sólo nueve de sus chicos saltaron a pista y nombres como los de Gorgui Deng, Kevin Knox o Luwawu-Cabarrot se quedaron en calentando banquillo (lo que hace preguntarse si la gerencia no podía haber hecho algún movimiento más en este cierre de mercado para adquirir otro jugador importante). Bogdan Bogdanović hizo de falso suplente en los Hawks yéndose hasta los 26 puntos en 38 minutos mientras que Jaylen Brown fue el segundo espada habitual de los Celtics con 17 tantos. Robert Williams, otro de los mejores de la plantilla en lo que va de curso, contribuyó con un doble-doble de 10 puntos y 14 rebotes. Los de Massachusetts se impusieron 105 a 95 merced a un gran tercer cuarto donde rompieron el encuentro con un parcial de 42-23, y se asientan sextos de su conferencia. Son ocho triunfos consecutivos para un Udoka que estuvo de lo más cuestionado a principio de temporada. Ahora los resultados (y, a ratos, el juego) están llegando, y los Celtics embocan el último tercio de la RS en lo que parece un gran estado de forma y ánimo. Su próximo rival es de los que sirven realmente para comprobar lo serio de su racha: los Philadelphia 76ers de Joel Embiid… y James Harden.

Relacionado