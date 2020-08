Tatis Jr. y su paso histórico con el madero en la temporada de Grandes Ligas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- La actuación ofensiva que ha tenido durante la temporada el dominicano Fernando Tatis Jr. ha sido extraordinario como lo muestra el articulo realizado por Las Mayores, sobre el rendimiento del espectacular jugador de los Padres de San Diego y que El Nuevo Diario te muestra a continuación.

El torpedero dominicano de los Padres, Fernando Tatis Jr. es un talento único de su generación y con un resplandor único en su generación, que ahora se está adueñando del liderato en varias categorías de Grandes Ligas esta temporada.

El joven también ayuda su causa al no prestarle atención a las reglas no escritas del béisbol

En la cuarta entrada de la victoria de los Padres el martes sobre los Rangers en el Globe Life Field, Tatis corrió sin miedo alguno para robarse la tercera base. No importaba que la bola todavía estuvuera en la mano del lanzador de Texas, Ian Gibaunt. No importaba que los Frailes ya tuvieran una ventaja de seis carreras ni que se estuviera robando la tercera almohadilla con dos outs. No importaba que Gibaut le lanzara por detrás a Manny Machado en el encuentro del lunes, después de que Tatis desatara una semi controversia al dar swing con la cuenta 3-0 que resultó en un grand slam.

Si no estaba claro, parece que ya lo está: Tatis tiene una sola velocidad a la hora de jugar. Una ventaja de 6-0 en la cuarta entrada no era suficiente. Por eso corrió hacia la tercera base y luego demostró su agilidad al esquivar el guante de Todd Frazier mientras éste intentaba hacer el toque. De alguna manera, Tatis logró sujetarse de la almohadilla con el brazo derecho.

Con eso, Tatis ascendió al liderato de otra estadística. Después de la acción del martes, Tatis comparte el primer lugar en las Mayores con seis estafadas. Además, es el puntero de Grandes Ligas con 23 anotadas, 11 jonrones y 28 remolcadas.

“Significa que debo seguir trabajando fuerte para estar ahí, junto a los mejores”, declaró Tatis.

Es evidente que eso pone a Tatis en compañía exclusiva. De hecho, podría estar solo. Desde 1920, cuando las impulsadas se convirtieron en una estadística oficial, ningún jugador ha terminado una campaña encabezando la Gran Carpa en cada una de dichas categorías, según el Elias Sports Bureau.

Enfoquémonos un poco más en este análisis para poder comparar a Tatis con otros. Según Elias, solamente tres jugadores han terminado un año entre los primeros tres de cada una de esas cuatro categorías. Y aquí, los nombres:

Hank Aaron, 1963: 44 HR (E-2do), 130 CE (1ro), 121 anotadas (1ro), 31 bases robadas (3ro)

Willie Mays, 1955: 51 HR (1ro), 127 CE (2do), 122 anotadas (3ro), 24 bases robadas (3ro)

George Sisler, 1920: 19 HR (2do), 123 CE (E-2do), 136 anotadas (3ro), 42 bases robadas (3ro)

“Es un jugador ultra, ultra, súper talentoso”, expresó el dirigente de San Diego, Jayce Tingler. “No puedo dejar de elogiarlo por su ética de trabajo y por todo lo que ha hecho. Simplemente se sigue desarrollando”.

Tatis apenas tiene 21 años, pero ya se proyecta para hacer historia. Y lo está logrando con una chispa incansable, como siempre. Tatis ha llamado la atención esta temporada con sus enfáticos bat flips y su arriesgado corrido de bases. El lunes, su atrevido swing con la cuenta 3-0 acaparó todos los titulares. Pero Tatis quiere dejar en claro que simplemente está jugando como siempre lo ha hecho.

“Sólo veo algunas cosas como una celebración”, explicó Tatis el lunes. “Es muy difícil dar un jonrón. Entonces, ¿por qué no disfrutarlo cuando das uno? Un pitcher me poncha y comienza a gritar y pienso que tiene derecho a celebrar. Se lo merece. Este juego es difícil para todos. Entonces, debemos celebrar y divertirnos”.