Tatis Jr. y Padres habrían acordado extensión por US$340 millones

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El jugador dominicano Fernando Tatis Jr. y el equipo de los Padres de San Diego habrían acordado una extensión de contra por 340 millones de dólares y 14 años, según informes de varios periodistas, entre ellos Jeff Passan de ESPN.

El equipo aún no ha confirmado la noticia.

Con dicha extensión, San Diego ha asegurado los servicios unas los protagonistas jóvenes más destacados de las Mayores.

Tatis, de 22 años, ganó un Bate de Plata en el 2020, temporada en la que terminó en el cuarto lugar en la votación para el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

