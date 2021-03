Tatis Jr. y Pache entre mayores robadores proyectados en la L.N.

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Puede que las bases robadas ya no sean tan comunes como solían serlo, pero pocas jugadas en el béisbol generan tanta emoción.

Por eso, vas a querer mantener un ojo puesto en estos 10 velocistas que enumeramos, porque alguno de ellos podría ser el campeón de bases estafadas, según los escritores de MLB.com. Estas selecciones varían desde jóvenes que buscan dejar su huella en las Mayores hasta estelares que intentarán ingresar a algunos de los clubes más exclusivos de la historia.

Aquí, las selecciones de la Liga Nacional:

Trea Turner — SS, Nacionales

Total del 2019: 35 / Total del 2020: 12

Puede que el bate de Turner haya tomado el centro de atención en el 2020, pero su velocidad sigue siendo élite. El jugador de 27 años tuvo un promedio de 30.1 pies por segundo de velocidad en sprint, la cuarta mejor en las Mayores hace un año, y encabezó todo MLB en “bolts” (carreras competitivas a una velocidad élite de 30 pies/segundo) por tercera campaña seguida. Ser rápido no siempre es sinónimo de ser un gran robador, por supuesto, pero Turner se ha robado 51 bases por cada 162 partidos en su carrera. Entonces, es un obvio candidato para encabezas las Grandes Ligas en el 2021, especialmente si batea frente al siempre paciente dominicano Juan José Soto.

— Thomas Harrigan

Ronald Acuña Jr. — OF, Bravos

Total del 2019: 37 / Total del 2020: 8

El sueño del 40-40 (¿o quizás el 50-50?) está otra vez de vuelta para el venezolano Acuña y poco ha cambiado desde que llegó tan cerca hace dos años. Los lanzadores no van a tener ganas de “bolear” a Acuña para enfrentarse al dominicano Marcell Ozuna y Freddie Freeman, pero Acuña demostró el año pasado (porcentaje de embasarse de .406, tasa de boletos de 19%) que es capaz de llegar a primera incluso si lo hacen. Sigue siendo uno de los 20 mejores corredores de la Gran Carpa de acuerdo con velocidad promedio en sprint (29.2 pies/segundo en el 2020) y elige bien cuándo salir al robo (de 9-8 en intentos).

Quizás el único argumento en contra de Acuña aquí es que tiene tanta fuerza que querrá preservar su cuerpo. Pero sólo tiene 23 años y ya ha dicho que tiene el 50-50 en la mente. Los cañoneros detrás de Acuña deben de distraer lo suficiente a los lanzadores como para darle la oportunidad.

— Matt Kelly

Fernando Tatis Jr. — SS, Padres

Total del 2019: 16 / Total del 2020: 11

En términos sencillos, no hay nadie más divertido de ver en las bases que este jugador. Las exhibiciones de Tatis en las bases, hasta ahora, han sido principalmente cosas de instintos y riesgos a la hora de tomar una base extra, anotar con un elevado de sacrificio o evitar ser tocado. Pero eso no significa que no sea todo un estafador de bases.

Tatis se ha robado 27 bases en su joven carrera, un total conseguido en apenas 143 encuentros. Es decir, ni una temporada completa. El joven de 22 años tuvo una velocidad promedio en sprint de 29.4 pies/segundo el año pasado, ubicándose en el puesto 10 de Grandes Ligas, así que el muchacho corre de verdad. ¿Alguien se sorprendería si decidiera tomar el deseo de Acuña de ir por el 40-40 como un reto personal y correr más?

Tampoco olvidemos que Jayce Tingler se mostró bastante cómodo a la hora de dejar correr a sus jugadores en su primer año como manager. Los Padres se robaron 55 bases en el 2020 – más que cualquier otro equipo – y Tatis estuvo al frente de esa cosecha.

Cristian Pache — OF, Bravos

Total del 2019: No jugó en G.L. / Total del 2020: 0

Hora de elegir a un candidato sorpresa. El dominicano Pache ha jugado un gran total de 14 partidos en las Grandes Ligas (dos en campaña regular, 12 en postemporada) y suma cero bases robadas. Pero sabemos que este muchacho es un súper prospecto y también sabemos que es veloz. En lo poco que ha jugado, ya pasó siete veces la marca de 29 pies/segundo en promedio de velocidad en sprint y en 12 ocasiones los 28 pies/segundo. Y en esta pretemporada, ya ha dejado registros de 29.3 pies/seg y 28.6 pies/seg.

Pache una vez se robó 32 bases en una temporada en las menores, y tiene en Acuña a un potencial maestro a la hora de aprender sobre cómo mezclar velocidad y agresividad en las Mayores. Por otro lado, todo luce indicar que se ganará el puesto como jardinero central de los Bravos. Déjenlo correr, Atlanta.

— David Adler

Mookie Betts — OF, Dodgers

Total del 2019: 16 / Total del 2020: 10

Lo sé, lo sé: Betts tiene ya tiempo sin estar entre los líderes en esta categoría. Pero parecía una opción divertida para la quinta selección aquí.

Entre el 2015 y el 2018, se robó 20 bases o más en cada campaña, incluyendo 30 en el 2018 cuando fue el JMV de la Liga Americana. Pero el año pasado, se estafó 10 en 55 juegos, una señal de que quizás vaya a empezar a correr más. Eso hubiesen sido 29 en 162 choques, lo que lo hubiese colocado de nuevo en la conversación.

El tema es que Betts es un jugador electrizante y muchas de las cosas que les aporta a los Dodgers parten de su velocidad, así que tendría bastante sentido que empezara a correr más. Tuvo un promedio de 28.3 pies/segundo de velocidad en sprint en el 2020, bastante mejor que el promedio de las Grandes Ligas. Es veloz. Quizás lo hayamos elegido por lo divertido que sería verlo lograr algo así. Recuerden, éste es el mismo jugador que se convirtió en el segundo jugador en la historia de la Serie Mundial con un boleto y dos bases robadas en una misma entrada este pasado octubre.

— Sarah Langs.