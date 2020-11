Tatis Jr. y Lamet, comparados con A-Rod y Bob Gibson

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Probablemente los Padres de San Diego tuvieron la temporada más alentadora del 2020 entre todos los equipos que apuntan hacia el futuro. ¿Pero qué tan brillante es ese futuro?

Bueno, pensarás que es extremadamente brillante una vez termines de ver las proyecciones ZiPS del 2021 de Dan Szymborski de FanGraphs.

Para quienes no están muy familiarizados, ZiPS es un sistema importante de proyecciones construido por Szymborski que estima lo que puede hacer un jugador en la actualidad y también proyecta lo que hará en el futuro. Similar al sistema WARcel, desarrollado por el arquitecto de datos de MLB.com, Tom Tango, ZiPS utiliza múltiples años de experiencia de un jugador y se enfoca en las temporadas más recientes. Luego estima el futuro de un jugador comparándolo con un amplio grupo de nombres similares (por edad, posición, altura, peso, etc.)

Bien, ya aclarados los detalles, es momento de lo bueno. Estas son algunas de las impresionantes comparaciones de las estrellas principales de los Padres.

Fernando Tatis Jr., SS

Comparación principal: Alex Rodríguez

Recuerden, estas comparaciones toman en cuenta la edad, así que ZiPS observa que hay mucho en común con lo que ha hecho el dominicano a sus 21 años a lo que hizo Rodríguez, quien ya había sido convocado a dos Juegos de Estrellas y había quedado en el segundo lugar en la votación por el Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 1996. Ahora, aquellos que han seguido la trayectoria de Tatis no deben sorprenderse por la comparación con A-Rod. Nosotros, y otros medios, destacamos las similitudes del tres veces JMV cuando Tatis estaba brillando en agosto. Tatis debe ser una estrella generacional, tal y como lo fue A-Rod.

Dinelson Lamet, LD

Comparación principal: Bob Gibson

Sí, ese mismo Bob Gibson. No el menos reconocido relevista de los Cerveceros de la década de los 80 (Szymborski se aseguró en aclarar eso). ZiPS relaciona al dominicano con la versión de Gibson en 1963, cuando tuvo récord de 18-9, efectividad de 3.39 y 204 ponches, y no con el Gibson de 1968; una diferencia importante. Igual, una comparación con un miembro del Salón de la Fama cuando estaba en ascenso es un tremendo augurio para Lamet, quien se estableció como una futura estrella con una slider que está entre las mejores del juego.

MacKenzie Gore, LZ

Comparación principal: Steve Carlton

Es verdad que Gore, el tercer mejor prospecto en el béisbol, según MLB Pipeline, no ha lanzado un solo pitcheo en las Mayores todavía, pero ZiPS proyecta sus números en las menores y consigue similitudes con el miembro del Salón de la Fama, Carlton, quien tenía 77 innings de carrera cuando tenía la edad de Gore. Szymborski destaca que Carlton era la segunda comparación de Gore cuando terminó la temporada del 2019; la última vez que Gore se subió a una lomita, antes de que la pandemia del coronavirus obligara a cancelar la temporada de ligas menores. Probablemente Gore debute en el 2021, lo que significa que podremos comenzar a evaluar esa slider, estilo de Carlton.

Hay muchas otras comparaciones detrás de esos tres calibres de Salón de la Fama. El jardinero central Trent Grisham es comparado con el actual candidato a Cooperstown, el venezolano Bob Abreu, sugiriendo que Grishman pudiera tener un porcentaje de embasarse alto por muchos años. Y el tercer mejor prospecto de los Padres, el colombiano Luis Patiño, es comparado con el lanzallamas de los Astros, J.R. Richard, quien ponchó a más de 300 rivales en temporadas consecutivas a finales de la década de los 70.

No podemos hacer más énfasis en aclarar que ZiPS no está diciendo que los Padres se convertirán en un equipo llenó de estrellas del nivel de sus comparaciones. Es probable que Tatis no llegue a la cantidad de 696 jonrones que dio A-Rod, y obviamente nadie volverá a hacer lo que hizo Bob Gibson. Son similitudes históricas que tienen Tatis, Gore, etc. Pero es inusual ver a A-Rod, Gibson y Carlton como las comparaciones principales de nadie y menos aún de jóvenes de un mismo equipo.

Los Padres no son el equipo perfecto y aún tienen por delante el reto de competirle a los Dodgers. Pero esto es un recordatorio de lo bien que se siente actualmente ser seguidor de los Padres.