Tatis Jr. y la posibilidad de ser movido al jardín central por los Padres

EL NUEVO DIARIO, SAN DIEGO.- Estamos en la parte final del mes de enero y los Padres aún no han hecho ninguna adición importante para su jardines. Claro, ese no sería un problema de no haber salido del dominicano Juan José Soto y de Trent Grisham en un cambio con los Yankees.

Ese canje le sirvió a San Diego para añadir el pitcheo que tanto buscaba el equipo. Pero también dejó al club con sólo dos patrulleros en su roster de 40, algo que puede reflejar la necesidad de un movimiento. Pero a unas cuatro semanas para el primer juego de los Padres en la Liga del Cactus, esas intenciones no se han materializado.

Sin embargo, presentamos una posibilidad que podría darle una mayor flexibilidad al equipo.

El dominicano Fernando Tatis Jr. es uno de los pilares en los jardines. Junto al venezolano José Azocar son los únicos jardineros en el roster de 40. Tatis viene de una espectacular temporada defensiva, que lo hizo ganador del Guante de Platino de la Liga Nacional. No pudo haber tenido un mejor primer año como patrullero derecho a tiempo completo.

Pero el club esperaría un desenlace similar si llega a ser movido a la pradera central.

Dicho eso, los Padres saben que tienen algo bueno en el derecho. El espacioso jardín derecho del Petco Park presenta sus propios inconvenientes, y mover al dominicano al centro los obligaría a añadir a otro jugadores con capacidades de defender el prado central para cubrir esa esquina.

Así que aunque es posible que los Padres muevan a Tatis al central – o incluso si lo rotan entre ambas posiciones – no suena como la mejor de las ideas. Pero no lo descarten.

“Puede jugar donde sea”, expresó el gerente general A.J. Preller cuando se le preguntó sobre la posición de Tatis tras el canje de Soto. “Quizás no de receptor… en cuanto al jardín central, nunca digas nunca. Fernando tiene mucho talento, capacidad atlética e instintos. Obviamente se ajustó rápido al jardín derecho”.

