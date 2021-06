Tatis Jr. y Guerrero Jr. ganarían el MVP en primeros 60 juegos según Las Mayores

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Bueno, los equipos ya llegaron o están cerca de la marca de 60 juegos, lo que significa que la temporada 2021 está llegando a su fin…

Perdón, ¿qué me están diciendo?

¡¿Ciento sesenta y dos juegos?

Oh, cierto. Me perdonan si tenía que recalibrarme después de la más corta y extraña campaña de Grandes Ligas que hayamos visto y que con suerte no veremos más. Pero sí, una temporada de 162 encuentros definitivamente es mucho mejor.

De cualquier manera, nos divertimos mucho sacando conclusiones de más con muestras pequeñas el año pasado, ¿cierto? Entonces, en esa misma tónica, vamos a celebrar a los jugadores que más han brillado en estos primeros dos meses y una semana de campaña (mientras simultáneamente celebramos el hecho de que todavía queda muchísimo por recorrer).

Si ésta fuera otra campaña de 60 juegos, éstos serían los ganadores (probablemente) de los premios de la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica (BBWAA):

JMV DE LA LIGA AMERICANA

Vladimir Guerrero Jr., 1B, Azulejos

Si hubiese una votación ahora mismo por el JMV de la Americana, probablemente la lucha sería entre la gran explosión del dominicano Vladimir Guerrero Jr. y el éxito de Shohei Ohtani bateando y lanzando. Ohtani está entre los líderes de las Grandes Ligas en jonrones y además tiene efectividad de 2.76 en ocho aperturas. Podríamos pasar párrafo tras párrafo hablando de lo impresionante e increíble que es eso y ninguno de nosotros debería ser indiferente a lo difícil que es (sin importar qué tan fácil lo hace ver Ohtani).

Sin embargo, pensamos que ahora mismo sería Guerrero el que ganaría la votación. Los extraordinarios números ofensivos del quisqueyano – su promedio de .333 tras la jornada del domingo era el mejor de la Liga Americana y sus 18 cuadrangulares, OPS de 1.098 y wRC+ de 196 eran los mejores de MLB – están de alguna manera inflados por los favorables parques para bateadores que han servido de casa para los Azulejos en Dunedin y Buffalo. Pero sus argumentos son más tradicionales y evidentes que los de Ohtani, cuyos límites como lanzador afectan el valor total de sus contribuciones en ambas facetas del juego.

A estas alturas, la de Guerrero pareciera una selección mucho menos arriesgada.

Segundo lugar: Ohtani, cuyo WPA (probabilidad de victoria añadido) como bateador y lanzador (2.61, según FanGraphs) es el mejor de MLB. Marcus Semien de los Azulejos y Xander Bogaerts y J.D. Martínez de los Medias Rojas también recibirían mucho apoyo en las votaciones.

JMV DE LA LIGA NACIONAL

Fernando Tatis Jr., SS, Padres

Menos mal que todavía queda más del 60% del calendario por jugar, porque elegir al JMV de la Nacional es básicamente imposible ahora mismo.

Dos de los más electrizantes jugadores del momento – el dominicano Tatis (wRC+ de 177, fWAR de 2.3) y el venezolano Ronald Acuña Jr. de los Bravos (162, 2.6) – se han visto fantásticos. Kris Bryant (164, 2.6) está produciendo otra vez a nivel de JMV para los Cachorros. Max Muncy (164, 2.6) ha sido la bujía de los Dodgers. Nick Castellanos (181, 3.1) y Jesse Winker (189, 2.7) de los Rojos están entre los líderes en categorías claves y el regreso de Buster Posey (172, 2.3) a los sorpresivos Gigantes ha sido algo maravilloso. Y no podemos olvidarnos de Jacob deGrom, a quien sólo lo afecta el hecho de haberse perdido algunos turnos en la rotación por lesiones.

En lo que podría ser no más que lanzar un dado, me quedo con Tatis. A pesar de haber jugado sólo 43 partidos por un problema en un hombro y los protocolos de COVID-19, está empatado en el liderato de la Nacional en vuelacercas (17) y bases robadas (13), marcha igualado en el cuarto puesto en empujadas (39) y está igualado en el sexto en fWAR. Cuando ha estado en el terreno, ha sido el jugador más electrizante de las Mayores.

_Segundo lugar_: Honestamente, agarren a cualquiera de los otros. Yo me quedo con Bryant, cuyo resurgir ha sido fundamental para que los Cachorros estén otra vez luchando por la División Central de la Nacional.

CY YOUNG DE LA LIGA AMERICANA

Gerrit Cole, LD, Yankees

Esto no es sorpresivo, ni difícil. Cole, quien está buscando el primer Premio Cy Young de su carrera, tiene récord de 6-3 con promedio de carreras limpias de 2.26 en 75.2 entradas y 12 aperturas. Su efectividad esperada de 2.33, su FIP de 1.90 y su proporción de 9.45 ponches por cada base por bolas son todas las mejores marcas en esas categorías en la Americana.

En un trecho increíble, Cole ponchó a 61 bateadores sin dar un solo boleto. Su tasa de 1.3 transferencia por cada nueve episodios es la mejor de su carrera.

_Segundo lugar_: Los Medias Blancas hicieron un gran movimiento consiguiendo a Lynn, cuya efectividad de 1.23 sería la mejor de la Liga Americana, de no ser porque sus 58.2 innings son uno menos que la cantidad para calificar.

CY YOUNG DE LA LIGA NACIONAL

Jacob deGrom, LD, Mets

Incluso tomando en cuenta el tiempo perdido, deGrom encabeza por mucho a un impresionante grupo de serpentineros. El derecho tiene promedio de carreras limpias de 0.62 en 58 entradas y nueve aperturas. Ha permitido cuatro carreras limpias, ponchado a 93 rivales y otorgado sólo ocho pasaportes. Su WHIP de 0.57 sería el mejor en una temporada desde 1884, a la vez que su EFE+ es de 625, o 524% (no es un error de mecanografía) mejor que el promedio de la liga, en una época en la que el pitcheo es tan dominante.

Qué mejor manera de honrar al recordado Bob Gibson, a quien perdimos en octubre pasado, que replicando su legendaria temporada de 1968. Eso es lo que está haciendo deGrom.

_Segundo lugar_: Kevin Gausman (EFE de 1.27 en 77 2/3 entradas y EFE+ de 300) de los Gigantes es nuestra selección para el segundo lugar.

NOVATO DEL AÑO DE LA LIGA AMERICANA

Adolis García, OF, Rangers

A los 28 años, el cubano García ha destapado todo su potencial de gran forma, con una línea de .277/.314/.549, 16 cuadrangulares, 42 impulsadas, siete bases robadas y fWAR de 1.9. Tres de sus vuealacercas han sido en extrainnings.

Nada mal para un muchacho que fue adquirido por dinero en el invierno antes de la campaña del 2020 y luego designado para asignación en la pasada temporada muerta.

Segundo lugar: El dominicano Yermín Mercedes ha bajado un poco el ritmo en las últimas semanas. Pero su increíble inicio, incluyendo una línea ofensiva de .415/.455/.659 en abril, ha sido clave para los punteros Medias Blancas.

NOVATO DEL AÑO DE LA LIGA NACIONAL

Trevor Rogers, LZ, Marlins

Rogers, el Novato del Mes de la Nacional tanto en abril como mayo, no era el novicio más cotizado en su propio cuerpo monticular. Pero mientras el dominicano Sixto Sánchez ha estado inactivo por un problema en el hombro, Rogers se ha devorado a los bateadores rivales con efectividad de 1.97, EFE+ de 203 y 0.4 cuadrangular permitido por cada nueve entradas, la mejor marca de la liga. Ha mejorado muchísimo desde que tuvo promedio de carreras limpias de 6.11 en siete aperturas del 2020.

Segundo lugar: Nos quedamos con Ian Anderson de los Bravos, quien luego de su éxito en la postemporada 2020 ha logrado una respetable efectividad de 3.64 y EFE+ de 120 en 11 aperturas.

MANAGER DEL AÑO DE LA LIGA AMERICANA

Alex Cora, Medias Rojas

El puertorriqueño Cora, de regreso tras un año en el exilio, tiene a unos Medias Rojas que eran vistos como pura ofensiva y cero pitcheo con el tercer mejor récord del Joven Circuito. Si seguimos con la fórmula de que el Manager del Año es para el líder del equipo sorpresa (y preferiblemente alguien que no lo haya ganado recientemente), Cora claramente es el hombre.

_Segundo lugar_: Tony La Russa, quien, ganando juego tras juego en medio de una extraordinaria cantidad de atención y críticas, tiene grandes argumentos para luchar por el galardón.

MANAGER DEL AÑO DE LA LIGA NACIONAL

Gabe Kapler, Gigantes

Se suponía que el Oeste de la Nacional sería una batalla entre los Dodgers y Padres, pero son los Gigantes los que están en la cima. Kapler, cuya llegada a San Francisco para sustituir a Bruce Bochy no fue precisamente celebrada, ha sido aplaudido por la comunicación con sus jugadores y la forma en la que ha llevado al veterano Buster Posey para mantenerlo fresco.

Segundo lugar: Jayce Tingler de los Padres, quien hubiese sido un merecido ganador el año pasado, ha navegado problemas de lesiones y complicaciones con el COVID, convirtiendo en el proceso a sus Padres en una súper potencia.

