Tatis Jr., Sanó y Lake entre los 89 protegidos por las Estrellas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN PEDRO DE MACORÍS.- Las Estrellas protegieron en su roster el máximo de 89 jugadores que les he permitido en virtud de un nuevo reglamento a tales fines, establecido por la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, y dejaron en libertad de ser firmados por otros equipos a 17 jugadores que tenían en su lista de reservas.

En el grupo de los 89 protegidos figuran 7 jugadores con por lo menos dos años sin ver acción con el equipo petromacorisano. También dos jugadores que están en lista de lesionados.

Entre los otros 80 protegidos figuran jugadores tales como Fernando Tatis Jr. (SS), Miguel Sanó (3B/1B), Junior Lake (OF), Sócrates Brito (OF), Gabriel Guerrero (OF), José Marmolejos (1B/OF), Lewin Díaz (1B), Domingo Leyba (2B), Gustavo Núñez (IF), Santiago Espinal (IF), Michael Martínez (INF/OF), Cristian Pache (OF), Oscar González (OF), Cristian Santana (3B), Rainel Rosario (OF), Alfredo Reyes (SS), Alberto Rosario (C), Sandber Pimentel (1B).

Asimismo, los lanzadores Wirfin Obispo (R), Román Méndez (R), Emmanuel clase (R), Radhamés Liz (A), Marcos Mateo (R), Jeffrey Rodríguez (A), Phillips Valdez (R), Ronel Blanco (A), Sandy Báez (A), Edgar Ernesto García (R), Luis González (R), Williams Jerez (R), Warner Madrigal (R), Joel Payamps (R/A), Iván Piñeyro (R/A), Gerónimo Franzua (R/A), José Fernández (R), Alexis Candelario (R/A), Marlon Arias (R/A), Edgar García (R), Franco Terrero (R), Olbis Parra (R), Raffi vizcaino (R), Claudio Custodio (R).

Los 7 jugadores protegidos –cifra máxima permitida- entre aquellos con por lo menos 2 temporadas sin ver acción con el equipo son: Robinson Canó (IF), Johnny Cueto (P), Raimel Tapia (OF), Rafael Dolis (P), Luis García (P), Raúl Alcántara (P) y Edward Cabrera (P).

NO FUERON PROTEGIDOS

Entre quienes no fueron protegidos están los lanzadores José Molina, Francisco Pérez, Rodrigo Benoit, Jerónimo Castro, Yeudy García, Euclídes Leyer, Luis Mateo, Yeison Medina, Jailen Peguero, Miky Pérez, Félix Tati. También el receptor Luis Bernardo. Los jugadores del cuadro Anderson Hernández (quien anunció su retiro recientemente), Ángelo Mora. El inicialista Xavier Batista. Los jardineros Jorge Pérez y Shael Mendoza.

El próximo torneo de béisbol profesional está señalado para comenzar el 15 de noviembre. Como de costumbre competirán con las Estrellas los equipos Toros del Este, Águilas Cibaeñas, Tigres del Licey, Leones del Escogido y Gigantes del Cibao.