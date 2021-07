(VIDEO) Tatis Jr. llega a 31 cuadrangulares; Jiménez bota la pelota en su primer hit

EL NUEVO DIARIO, HOUSTON, EE.UU.- El dominicano Fernando Tatis Jr. volvió a botar la pelota fuera del parque después de dos juegos en blanco y llegó a 31 vuelacercas en lo que va de temporada, con los que se mantiene en la lucha por el mejor jonronero de las Grandes Ligas y acabó como el pelotero latino más destacado, informó este miércoles medios deportivos.

Sus compatriotas, José Ramírez ligo su vigésimo primer cuadrangular, mientras que Eloy Jiménez, que hizo su debut en la competición esta temporada, botó la pelota fuera del parque en su primer imparable.

Tatis Jr., llegó a los 31 cuadrangulares y los Padres de San Diego derrotaron 7-4 a los Atléticos de Oakland en partido de serie interligas.

4️⃣4️⃣0️⃣ FEET@tatis_jr sent it FLYING to put the Padres on the board 🚀

(via @MLB)pic.twitter.com/jbZsJNQva2

— SportsCenter (@SportsCenter) July 28, 2021