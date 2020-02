Tatis Jr. dice que Padres aún no lo contactan para extensión de contrato

Comparte esta noticia

Al parecer el dominicano está pensando en quedarse mucho tiempo en San Diego

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En Grandes Ligas últimamente se está haciendo una tendencia dar contratos más o menos lucrativos a los prospectos de mejor proyección.

Los casos más emblemáticos de ésta estrategia son Luis Robert de los White Sox (quién ni siquiera ha debutado) y los dos jóvenes de los Bravos, Ronald Acuña y Ozzie Albies. Ahora, es posible que Fernando Tatis Jr. se una a la lista, con rumores de que los Padres podrían ofrecerle una extensión de contrato.

Por su lado, el jóven dominicano diJO en el programa de radio “The Ben & Woods Show” que aún no hay nada, pero si sucede, lo pensará junto con sus agentes.

“Mi agente y yo hablaremos de ello si los Padres vienen con una oferta, pero parece que aún no hay nada concreto, pero yo me quiero quedar en San Diego por tanto tiempo cómo me sea posible”, dijo Tatis Jr., en la entrevista.

Actualmente Tatis Jr. gana el salario mínimo de MLB de poco más de 500 mil dólares, y será elegible para arbitraje hasta la temporada 2022 y se convertirá en agente libre hasta el 2025.

Anuncios

Relacionado