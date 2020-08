Tatis Jr. conecta el octavo HR e iguala liderato de las Grandes Ligas

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN-. El dominicano Fernando Tatis Jr. mantuvo su paso arrollador del fin de semana con otro bambinazo. El joven fenómeno ahora ha dado jonrones en cuatro juegos seguidos, tras sacar su 8vo del año la tarde del domingo contra Madison Bumgarner y los D-backs. Eso lo convierte en el actual líder en la carrera de jonrones de la Liga Nacional y lo iguala con Aaron Judge en el liderato de las Grandes Ligas.

Según MLB.com, si Tatis Jr., de 21 años, termina al frente de los jonroneros de las Mayores cuando acabe la temporada, se uniría a Eddie Mathews (1953) y Sam Crawford (1901) como los únicos jugadores en la Era Moderna (desde 1900) en lograr tal cosa durante la campaña que jugaron con 21 años. Nadie ha liderado a la Gran Carpa en vuelacercas siendo más joven.

Su más reciente bambinazo, un cañonazo de dos rayitas que salió muy lejos por el jardín izquierdo en la baja del segundo inning, se fue tan rápido del parque que el jardinero izquierdo de los D-backs, el venezolano David Peralta, ni siquiera se movió. La bola viajó 418 pies, de acuerdo con Statcast. El sonoro batazo fue una enfática manera de Tatis para coronar su encuentro número 100 a nivel de MLB.

Fernando Tatis Jr. and Manny Machado at the top of the #Padres order for years to come.

That’s the tweet. pic.twitter.com/pJDYuuYMas

— San Diego Padres (@Padres) August 9, 2020